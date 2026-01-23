यश चोपड़ा का हुआ पुनर्जन्म… रानी मुखर्जी बोलीं- घर में ही है वो सदस्य, दिया उदाहरण

आदिरा का जन्म दिसंबर 2015 में हुआ था। वह इस साल (2026) में 10 साल की होने वाली है। रानी और आदित्य ने शुरू से ही उसे मीडिया और सोशल मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा है, यहां तक कि आज तक उसका चेहरा रिवील नहीं किया गया है। रानी ने बताया कि आदिरा उनकी बहुत बड़ी फैन है। हालांकि, उसने अभी तक 'कुछ कुछ होता है' पूरी नहीं देखी क्योंकि फिल्म की शुरुआत में अपनी मां (रानी के किरदार) की मौत देखकर वह दुखी हो जाती है। लेकिन जब रानी को नेशनल अवॉर्ड मिला था, तब आदिरा टीवी के सामने खुशी से झूम उठी थी।