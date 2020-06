कोरोन महामारी : रानी मुखर्जी का मुंबई पुलिस को सलाम, शेयर किया वीडियो 'रख तू होसला'

पूरी दुनिया इस समय महामारी कोरोना वायरस से जूझ रही है। इस मुश्किल वक्त में पुलिस, डॉक्टर और नर्सिंग अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर है। बॉलीवुड सेलेब्स इन सभी का सम्मान करते हुए हर संभव मदद भी कर रहे है। हाल ही में एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने मुंबई पुलिस के एक प्रेरणादायक गीत ‘रख तू हौसला’ से उनके काम को सलाम किया है और कहा है कि उनकी बहादुरी, बलिदान और सेवा के लिए सालों याद किया जाएगा।

Rakh Do Gaj Ki Doori,Na Dilon Mein Faasla

Hum Ek hain,Jung Ek Hai.



While our frontline warriors battle it out with coronavirus on the streets, we have just one request to you, Mumbai - #RakhTuHausla



Together we fight.Together we win. @pravintalan@TSeries #RaniMukerji pic.twitter.com/xcVoLcTyFC