रानू मंडल को ओवर मेकअप की वजह जोकर कहने वालों की फैन्स ने ली जमकर क्लास, ट्वीट कर कही ये बात...

नई दिल्ली। रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली रानू मंडल (Ranu Mandal) आज सोशल मीडिया सेंसेशन (Social media sension) बन गई है। सोशल मीडिया पर जहां रानू के फैंस हैं तो कहीं बहुत सारे ट्रोलर्स भी हैं। हाल ही में रानू मंडल कानपूर (Kanpur) में एक फैशन शो में गेस्ट बनकर गई थीं। वहां उन्होंने प्रियंका की फिल्म 'फैशन' के गाने 'जलवा’ पर रैंप वॉक भी किया था। इस इंवेट की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आई तो रानू मंडल के लुक को लेकर ट्रोलर्स ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया। सोशल मीडिया पर रानू मंडल की तस्वीर पर मीम्स की जैसे मानो बाढ़ सी आ गई हो।

रानू मंडल ने रैंप वॉक पर दिखाया अपना जलवा, मेकअप की वजह से सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

वही अब इतने ट्रोल होने के बीच रानू मंडल के फैंस उनके बचाव के लिए आगे आए हैं। फैन्स ने रानू मंडल को काफी सपोर्ट किया। एक फैन ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, 'मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हर कोई रानू मंडल के मेकअप का मजाक क्यों उड़ा है। ऐसा नहीं है कि यह सब उन्होंने अपने आप से किया है और इसके बारें में उन्हें पता है’। वहीं उनके दूसरे फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘सबसे पहले, आप सबको लोगों को ट्रोल करना काफी पसंद है। कूल, यह उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर डालेगा और हां बॉलीवुड (Bollywood) को यह समझने की जरूरत है कि नैचुरल ब्युटी सबसे अच्छई होती है, लेकिन उन्हें ट्रोल मत करो। वह ये सब डिसर्व नही करती।’

Everyone making fun of #RanuMandal please remember that one can’t change their looks,but you can certainly choose to speak logically & with kindness whilst judging her.Being in the public eye & under a scanner while she herself is a WIP ain’t easy for an adult. Cut her some slack

Ok so first of all u guys really love to troll someone else....cool bcz it will only affect on their mind and yes bollywood need to understand that natural beauty is the best but dont troll her she dont deserves it