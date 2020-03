रणवीर सिंह ने कपिल देव के रुप में वर्ल्ड कप उठाकर किया भारत की जीत का प्रदर्शन

View this post on Instagram

#ThisIs83 @kabirkhankk @deepikapadukone @sarkarshibasish #SajidNadiadwala @vishnuinduri @ipritamofficial @reliance.entertainment @fuhsephantom @nadiadwalagrandson @vibrimedia @zeemusiccompany @pvrpictures @83thefilm . @pankajtripathi @tahirrajbhasin @actorjiiva @saqibsaleem @thejatinsarna @iamchiragpatil @dinkersharmaa @nishantdahhiya @harrdysandhu @issahilkhattar @ammyvirk @adinathkothare @dhairya275 @rbadree