रणवीर सिंह से पूछा गया- पहले क्या चाहिए Baby Boy या Baby Girl, जवाब सुन खुश हो जाएंगे आप

रणबीर सिह एक बार फिर अपनी शानदार अभिनय से लाखों लोगों को दिवाना बनाने के लिए तैयार हैं। । उनकी अपकमिंग मूवी 'जयेशभाई जोरदार 'की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। वहीं, एक्टर भी इस मूवी के प्रमोशन में जुट गए हैं। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्टर से उनके प्रर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ सवाल किए गए हैं।

Updated: May 02, 2022 02:33:48 pm

रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ऑनस्क्रीन पिता बनने जा रहे हैं। बता दे कि उनकी अपकमिंग मूवी 'जयेशभाई जोरदार’ मे वह पिता का रोल निभाते दिखेगे। वो अपनी पत्नी और होने वाली बेटी को बचाने के लिए अपने पिता से लड़ते नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर वह जोड़ो शोरो से प्रमोशन कर रहे है। वहीं अब फैंस उनके रियल लाइफ बेबी के बारें में जानना चाहते हैं।

ranveer singh reveals he wants baby girl or baby boy