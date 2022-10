रणवीर सिंह को पिंक आउटफिट में देख लोगों का चकराया सिर, पूछा- 'सब ठीक तो है ना?'

रणवीर सिंह को उनके अतरंगी अंदाज के लिए जाना जाता है। एनर्जी से लबरेज रणवीर हर महफिल में रंग भर देते हैं। ये जहां भी जाते हैं सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बन ही जाते हैं। इनका लुक अक्सर ही सोशल मीडिया पर छाया रहता है। अब एक बार फिर ये अपने लुक को लेकर चर्चा में आ गए हैं।

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) हाल ही में 'मेटा क्रिएटर डे' के मौके पर फेमस कंटेंट क्रिएटर्स के एक इवेंट में पहुंचे थे, जहां उनका अतरंगी अंदाज चर्चा में आ गया। इस दौरान रणवीर ने पिंक कलर का आउटफिट पहना था। उनके इस लुक की तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इसके साथ ही ट्रोलर्स उनकी जमकर खिंचाई कर रहे हैं।

ranveer singh spotted at airport in all pink look netizens compares him with joker