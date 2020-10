Raveena Tandon ने अक्षय कुमार के लिए छोड़ दिया था अपना करियर, सगाई के बाद इस एक गलती से खत्म हो गया रिश्ता

नई दिल्ली | बॉलीवुड की मस्त-मस्त गर्ल रवीना टंडन ने 26 अक्टूबर को अपना जन्मदिन (Raveena Tandon Birthday) डलहौजी में मनाया। दरअसल, वहां वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने सेट पर ही केक कट किया। वहीं रवीना ने ट्विटर (Raveena Tandon Twitter) पर अपने सभी चाहने वालों को थैंक्स कहा है। फैंस उऩ्हें आज भी बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। रवीना 90 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। आज भी उन्होंने अपना जलवा कायम रखा हुआ है। रवीना जितनी अपने करियर को लेकर सुर्खियों में रही उतनी ही अपनी लव लाइफ (love life) को लेकर भी छाई रहीं। एक वक्त था जब रवीना और अक्षय कुमार एक दूसरे के प्यार में दीवाने हुआ करते थे। यहां तक कि दोनों की सगाई भी हुई लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये रिश्ता पूरी तरह से टूट गया।

बीजेपी नेता नारायण राणे का बड़ा खुलासा- सुशांत की हत्या में बताया आदित्य ठाकरे का हाथ.. CBI को सौंपे है सारे सबूत

Thank you all for your wonderful wishes and love! I feel blessed,am the luckiest in the world,thank you my family, my friends like family, my Twitter family, my insta family,my Facebook family,my friends from all over the world!I’m overwhelmed by the love! Thank you universe❤️🙏🏼