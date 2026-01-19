बेशक बाद में जो हुआ, वो अलग था… ‘सिकंदर’ की फ्लॉप होने की वजह आई सामने, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

'टाइगर 3' के बाद सलमान खान के फैंस को 'सिकंदर' से बड़े धमाके की उम्मीद थी। फिल्म में रश्मिका के अलावा काजल अग्रवाल, शरमन जोशी और सत्यराज जैसे बड़े सितारे भी थे। बता दें, इसके फिल्म की कमजोर कहानी और निर्देशन की वजह से सलमान खान को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अब रश्मिका के इस बयान से साफ हो गया है कि फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ किए गए प्रयोग ही इसकी असफलता का बड़ा कारण बने और भले ही 'सिकंदर' बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई, लेकिन रश्मिका मंदाना के पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है।