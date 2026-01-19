19 जनवरी 2026,

सोमवार

बॉलीवुड

बेशक बाद में जो हुआ, वो अलग था… ‘सिकंदर’ की फ्लॉप होने की वजह आई सामने, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Rashmika Mandanna Sikandar Script Change: फिल्म 'सिकंदर' के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने की वजह अब सामने आई है। एक्ट्रेस ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया कि फिल्म के असफल होने के पीछे कई कारण थे, जिनमें से सबसे बड़ा कारण कहानी और प्रेजेंटेशन की मजबूती का अभाव था।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 19, 2026

फिल्म 'सिकंदर'

फिल्म 'सिकंदर' (सोर्स: x@PanIndiaReview)

Rashmika Mandanna Sikandar Script Change: साउथ और बॉलीवुड की 'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के लिए साल 2025 काफी धमाकेदार साबित हुआ है। बता दें, जहां एक तरफ उनकी फिल्में 'छावा' और 'द गर्लफ्रेंड' सुपरहिट रहीं, तो वहीं सलमान खान (Salman Khan) के साथ उनकी मोस्टअवेटेड फिल्म 'सिकंदर' (Sikandar) बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब फिल्म की रिलीज के लगभग 1 साल बाद रश्मिका ने चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि 'सिकंदर' के साथ गड़बड़ कहां हुई।

'सिकंदर' की फ्लॉप होने की वजह आई सामने

एआर मुरुगदास के डायरेक्शन में बनी 'सिकंदर' से फैंस को उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म न तो क्रिटिक्स को पसंद आई और न ही फैंस को। बता दें, तेलुगु जर्नलिस्ट प्रेमा के साथ एक इंटरव्यू में रश्मिका ने हैरान करने वाला खुलासा किया। इसमें उन्होंने बताया कि जिस कहानी को सुनकर उन्होंने फिल्म साइन की थी, वो पर्दे पर वैसी नहीं दिखी है।

इतना ही नहीं, रश्मिका ने बताया, "मुझे याद है जब मैंने मुरुगादॉस सर से स्क्रिप्ट सुनी थी, तो वो बहुत अलग और दिलचस्प थी, लेकिन अक्सर फिल्मों के साथ ऐसा होता है कि शूटिंग, एडिटिंग और रिलीज के समय तक चीजें बदल जाती हैं और 'सिकंदर' के साथ भी ठीक यही हुआ, बेशक जो मैंने सुना था वो बाद में बहुत अलग हो गया था।"

सलमान खान को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा

'टाइगर 3' के बाद सलमान खान के फैंस को 'सिकंदर' से बड़े धमाके की उम्मीद थी। फिल्म में रश्मिका के अलावा काजल अग्रवाल, शरमन जोशी और सत्यराज जैसे बड़े सितारे भी थे। बता दें, इसके फिल्म की कमजोर कहानी और निर्देशन की वजह से सलमान खान को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अब रश्मिका के इस बयान से साफ हो गया है कि फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ किए गए प्रयोग ही इसकी असफलता का बड़ा कारण बने और भले ही 'सिकंदर' बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई, लेकिन रश्मिका मंदाना के पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है।

साल 2025 में बैक-टू-बैक हिट देने के बाद अब वे कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। जैसे- एनिमल पार्ट 2 , पुष्पा 3 (Pushpa 3), मायसा (Maayasa),कॉकटेल 2 (Cocktail 2), रेनबो (Rainbow)। एक्ट्रेस रश्मिका का मानना है कि फिल्मों में स्क्रिप्ट का बदलना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन कभी-कभी ये फिल्म के हक में नहीं होता। फिलहाल, फैंस को रश्मिका की अगली फिल्म 'पुष्पा 3' का बेसब्री से इंतजार है।

Updated on:

19 Jan 2026 01:31 pm

Published on:

19 Jan 2026 01:26 pm

