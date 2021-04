रेखा की बातों में फिर छलका अमिताभ बच्चन से अधूरे इश्क का दर्द!

नई दिल्ली: फिल्म इंडस्ट्री की सबसे एपिक लव स्टोरी का जब नाम आता है तो अमिताभ बच्चन और रेखा का जिक्र जरूर होता है। दोनों के प्यार की कहानी बेशक अधूरी हो लेकिन इसके चर्चे आज भी किए जाते हैं। रेखा की मांग का सिंदूर हो या उनकी बातें, ऐसा लगता है मानो वो अमिताभ बच्चन को अपने दिल में लिए घूम रही हैं। खैर, दोनों कभी साफ तौर पर एक-दूसरे के लिए कभी कुछ नहीं कहते। लेकिन हाल ही में रेखा ने 'इंडियन आइडल 12' के मंच पर रेखा ने शादीशुदा आदमी से प्यार करने को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया।

रेखा का जवाब ने किया सबको हैरान

दरअसल, इस बार 'इंडियन आइडल 12' के मंच पर 'मलिका-ए-इश्क' रेखा बतौर गेस्ट के रूप में पहुंचती हैं। हमेशा की तरह अपनी खूबसूरती से सभी को दीवाना कर देने वालीं रेखा का यहां भी ऐसा ही जलवा रहा। वहीं, उनकी बेबाकी ने भी सबको हैरान कर दिया। शो के होस्ट जय भानुशाली सवाल पूछते हुए नेहा कक्कड़ और रेखा से पूछते हैं कि क्या आपने देखा है कि कोई औरत इतनी पागल हो रही है, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए। इस पर रेखा तपाक से जवाब देते हुए कहती हैं, 'मुझसे पूछिए।' उनकी ये बात सुनकर जय हैरान रह जाते हैं। इतने में रेखा अपनी बात पलट देती हैं और कहती हैं, 'मैंने कुछ नहीं कहा।' उनकी बात सुन सेट पर मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। जय भानुसाली का तो मुंह खुला का खुला रह गया।

