फिर बदली अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की 'गुलाबो सिताबो' की रिलीज डेट, जानिए कब होगी रिलीज

बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म 'गुलाबो सिताबो' की रिलीज डेट बदल गई है। अब यह मूवी अगले साल 17 अप्रेल को रिलीज होगी। इसका डायरेक्शन शुजीत सरकार कर रहे हैं। रोनी लहरी और शील कुमार मिलकर इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म एवं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। पहले यह नए साल 28 फरवरी को रिलीज होने वाली थी।

पिछले दिनों इस फिल्म से अमिताभ और आयुष्मान का लुक जारी किया गया था। जिसमें 76 वर्षीय महानायक चेहरे पर चश्मा लगाए और सिर पर स्कार्फ बांधे लंबी दाढ़ी में दिख रहे हैं। इस लुक में वह बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे हैं। वहीं, आयुष्मान शर्ट और पैंट पहने एकदम साधारण लग रहे हैं।

