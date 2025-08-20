50 इंजीनियर्स की मेहनत से बनी ‘चिरंजीवी हनुमान’ की रिलीज डेट का ऐलान, जानें क्या है इसमें खास

भगवान हनुमान की इस महान कथा को एक फिल्म के रूप में पेश कर रहे हैं। कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के संस्थापक और समूह सीईओ विजय सुब्रमण्यम ने कहा कि वे ऐसी जगह काम करते हैं, जहां संस्कृति, कलाकार और तकनीक एक साथ आते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि इस फिल्म के जरिए उन्हें भारतीय परंपरा को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर एक नई तरह की कहानी कहने का मौका मिल रहा है, और ये एक एआई के उपयोग में पूरी पारदर्शिता बरत रहे हैं ताकि कहानी सच्ची लगे। हांलाकि ये फिल्म साल 2026 में हनुमान जयंती के अवसर पर रिलीज हो सकती है।