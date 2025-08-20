Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

50 इंजीनियर्स की मेहनत से बनी ‘चिरंजीवी हनुमान’ की रिलीज डेट का ऐलान, जानें क्या है इसमें खास

Chiranjeevi Hanuman: फिल्म 'चिरंजीवी हनुमान' की रिलीज डेट की घोषणा हो गई है। ये फिल्म एआई तकनीक का उपयोग करके बनाई गई है और इसमें भगवान हनुमान की कहानी को एक नए अंदाज में दिखाया जाएगा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 20, 2025

50 इंजीनियर्स की मेहनत से बनी 'चिरंजीवी हनुमान' की रिलीज डेट का ऐलान, जानें क्या है इसमें खास
चिरंजीवी हनुमान( फोटो सोर्स: X)

Chiranjeevi Hanuman: रामायण और पुराणों की कहानियों पर आधारित एआई जेनरेटेड फिल्म 'चिरंजीवी हनुमान- द इटरनल' की रिलीज डेट सामने आ गई है। मेकर्स ने मंगलवार को फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए रिलीज डेट का ऐलान किया। ये फिल्म अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है और इसे 50 से ज्यादा इंजीनियरों की टीम मिलकर बना रही है।

भगवान हनुमान के बल और भक्ति को दर्शाएगी

बता दें कि फिल्म की कहानी न केवल भगवान हनुमान के बल और भक्ति को दर्शाएगी, बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाएगी। अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट के संस्थापक और सीईओ विक्रम मल्होत्रा ने कहा है कि 'हमने पहले भी एयरलिफ्ट, शकुंतला देवी, 'टॉयलेट-एक प्रेम कथा और राम सेतु' जैसी कई फिल्मों के जरिए भारतीय कहानियों को गर्व के साथ पेश किया है।'

जानें क्या है इसमें खास

इसके साथ ही विक्रम मल्होत्रा ने आगे कहा कि उनकी कंपनी हमेशा से ही इनोवेशन को अपनाती है और इस बार वे अपनी फिल्म में एआई का उपयोग कर भगवान हनुमान की कहानी को एक अनोखे अंदाज में पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हनुमान जी सिर्फ एक भगवान नहीं हैं, बल्कि हमारे धर्म और संस्कृति का प्रतीक भी हैं। वे करोड़ों लोगों के लिए आस्था, भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं। हम इस कहानी को पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं।'

भगवान हनुमान की इस महान कथा

भगवान हनुमान की इस महान कथा को एक फिल्म के रूप में पेश कर रहे हैं। कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क के संस्थापक और समूह सीईओ विजय सुब्रमण्यम ने कहा कि वे ऐसी जगह काम करते हैं, जहां संस्कृति, कलाकार और तकनीक एक साथ आते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि इस फिल्म के जरिए उन्हें भारतीय परंपरा को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर एक नई तरह की कहानी कहने का मौका मिल रहा है, और ये एक एआई के उपयोग में पूरी पारदर्शिता बरत रहे हैं ताकि कहानी सच्ची लगे। हांलाकि ये फिल्म साल 2026 में हनुमान जयंती के अवसर पर रिलीज हो सकती है।

Published on:

20 Aug 2025 05:33 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 50 इंजीनियर्स की मेहनत से बनी 'चिरंजीवी हनुमान' की रिलीज डेट का ऐलान, जानें क्या है इसमें खास

