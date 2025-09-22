Rhea Chakraborty ने किया खुलासा, सुशांत केस पर जमानत के बाद जेल में किया ‘नागिन डांस’

Rhea Chakraborty : जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद रिया चक्रवर्ती अचानक ही सुर्खियों में आ गईं। कोरोना काल में हुई इस मौत की जांच का केंद्र रिया चक्रवर्ती पर आ टिका, और रोज नई-नई जानकारियों ने लोगों के मन में उत्सुकता से भर दी। रिया को पुलिस हिरासत में ले लिया गया, और उन पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। इस त्रासदी के बाद रिया को जेल तक जाना पड़ा।
हालांकि, सुशांत की मौत के लगभग साढ़े चार साल बाद, CBI ने रिया को क्लीन चिट दे दी। हाल ही में शुभांकर मिश्रा के एक इंटरव्यू में, रिया ने उस इमोशनल दौर को याद किया जिससे वो गुजरी और CBI द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद भी, जीवन के प्रति उनका नजरिया पूरी तरह से बदल गया। रिया ने 28 दिनों तक जेल में रहने के अपने अनुभव के बारे में भी बताया और यहां तक कि अपनी जमानत के दिन एक डांस परफॉर्मेंस भी दी।
इसके साथ ही शुभांकर मिश्रा ने उनसे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा कि जेल में अगर कोई फिल्म बन रही होती और वे निर्देशक होतीं, तो वे किसे कास्ट करतीं? इस सवाल पर रिया ने कहा, "मैं अपने किसी भी फ्रेंड के लिए ऐसा नहीं चाहूंगी। कास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई हीरो और हीरोइनें रियल लाइफ में जेल से जा चुके हैं और वापस भी आ चुके हैं।" रिया ने आगे बताया कि जेल में आप बहुत सी चीजें खो देते हैं और आपको सब कुछ एहसास होता है कि आपके पास क्या था, जब आप सोच रहे थे कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि, वहां तो कुछ भी नहीं मिलता है। आप अपने माता-पिता को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वे आपसे पूछते रहते हैं कि क्या आपने खाना खाया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को 28 दिनों तक जेल में रहने के बाद जमानत दे दी। इसके बाद जेल में अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "लोगों ने मुझसे उनके लिए डांस करने को कहा। मैंने अपनी जमानत के दिन नागिन डांस किया। मैंने सोचा कि हम कभी नहीं जानते कि मैं उनसे अगली बार कब मिलूंगी और अगर मैं उन्हें खुशी का एक पल दे सकती हूं, तो क्यों नहीं? उन महिलाओं में से ज्यादातर निर्दोष हैं और ऐसी अंडर-ट्रायल जेलों में हताश हैं।"
दरअसल, रिया की बातों से साफ झलकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने और उसके बाद हुए विवादों ने उनके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाला है। क्लीन चिट मिलने के बाद भी, वे उस दुःख को भूल नहीं पाई हैं, और उनके जीवन में अब वो पहली जैसी नहीं रही है।