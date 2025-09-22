Rhea Chakraborty ने किया खुलासा, सुशांत केस पर जमानत के बाद जेल में किया ‘नागिन डांस’

इसके साथ ही शुभांकर मिश्रा ने उनसे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा कि जेल में अगर कोई फिल्म बन रही होती और वे निर्देशक होतीं, तो वे किसे कास्ट करतीं? इस सवाल पर रिया ने कहा, "मैं अपने किसी भी फ्रेंड के लिए ऐसा नहीं चाहूंगी। कास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई हीरो और हीरोइनें रियल लाइफ में जेल से जा चुके हैं और वापस भी आ चुके हैं।" रिया ने आगे बताया कि जेल में आप बहुत सी चीजें खो देते हैं और आपको सब कुछ एहसास होता है कि आपके पास क्या था, जब आप सोच रहे थे कि कुछ भी नहीं है। क्योंकि, वहां तो कुछ भी नहीं मिलता है। आप अपने माता-पिता को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वे आपसे पूछते रहते हैं कि क्या आपने खाना खाया है।