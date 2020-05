औरंगाबाद दर्दनाक हादसे पर बोली ऋचा, कोई भी इस तरह की मौत का हकदार नहीं है

औरंगाबाद के समीप रेल की पटरी पर अलसुबह हुए दर्दनाक हादसे पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी वी दुख व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे में अभिनेत्री ऋचा चड्डा ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है की "कोई भी इस तरह की मौत का हकदार नहीं है" यह दिल तोड़ कर रख देने वाली घटना है, चूंकि अक्सर ऋचा सोशल मीडिया पर समसामयिक मसलों को लेकर एक्टिव रहती है, ऐसे में उन्होंने इस बार भी इस हृदय विदारक घटना को लेकर अपना पक्ष रखा है।

जानकारी के अनुसार मुंबई से करीब 360 किलोमीटर दूर औरंगाबाद जिला स्थित करमाड के समीप की घटना है, कुछ मजदूर पटरी के रास्ते अपने गांव की ओर लौट रहे थे, ऐसे में जब उन्हें थकान हुई तो वे पटरी पर ही लेट गए, ऐसे में अलसुबह 5:15 बजे एक ट्रेन जब वहां से गुजरी तो मजदूर संभल भी नहीं पाए और ट्रेन की चपेट में आ गए, हालांकि रेलवे ने इस घटना की जांच के निर्देश दिए हैं वहीं पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अफसरों ने मौके पर पहुंचकर जानकारियां ली, घटना में करीब 15 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन की चपेट में आने के कारण मौत हो गई, यह सभी मजदूर पटरी के सहारे जालना से भुसावल की ओर पैदल जा रहे थे, इस दर्दनाक घटना को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड सितारे भी इस घटना को लेकर गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं।

ट्विटर पर एक पोस्ट में पटरी पर जहां एक और मजदूरों के सामान बिखरे पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर पटरी पर कुछ रोटियां भी पड़ी है।

No one deserves to die this way... this is heartbreaking 💔 https://t.co/EsnRljk1H9