जब कई दिनों तक Rishi Kapoor नहीं जाते थे घर, तो नीतू कपूर गुस्से में करती थी ये काम

रणबीर कपूर ने मीडिया से बात करते वक्त कहा था कि उनके पिता (Rishi Kapoor) काम के चलते कई दिनों तक घर आना तक भूल जाते थे। जिसके बाद उनकी मां यानी नीतू कपूर गुस्से से यह काम किया करता थी।

फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहीते एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) भले अब हमारे साथ ना हो लेकिन उऩकी दमदार फिल्मे आज भी सभी को याद हैं। बता दे कि ऋषि कपूर के गुजरने के बाद से ही उनकी पत्नी नीतू कपूर काफी अकेली हो गई हैं। हाल ही में रणबीर आलिया के शादी में भी देखा गया था कि नीतू कपूर ने अपने हाथों में मेहदी लगाई थी। जिस पर उन्होने ऋषि कपूर का नाम लिखवाया था। यहां तक की शादी की कई तस्वीर में देखा गया कि रणबीर ने ऋषि कपूर की तस्वीर हाथ में लिए दिख रहे हैं।

rishi kapoor did not go home then neetu kapoor used to do this work