11 महीने 11 दिन बाद वापस भारत लौटे ऋषि कपूर

बॅालीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज स्टार ऋषि कपूर ( rishi kapoor ) मंगलवार की सुबह वापस भारत लौट आए हैं। उन्होंने आते ही सुबह 4 बजे ट्विटर पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। ऋषि कपूर पिछले एक साल से न्यूयॅार्क में अपने कैंसर का इलाज करवा रहे थे। उन्होंने इस बीमारी को काफी समय तक लोगों से छुपाकर रखा, लेकिन अंत में स्टार की पत्नी नीतू कपूर ( neetu kapoor ) ने खुद इस बारे में जानकारी दी। साथ ही वह उनकी तबीयत की पल- पल की खबर उनके फैंस तक पहुंचाती रहीं।

BACK HOME!!!!!! 11 Months 11days! Thank you all!

