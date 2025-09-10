20 साल पहले आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, लिव-इन के कॉन्सेप्ट पर बनी कल्ट क्लासिक

साथ ही फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे दोनों अपने करियर और परिवार के दबाव के बीच अपने रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनो में अनबन हो ही जाती है। बता दें कि साल 2005 की 'सलाम नमस्ते' हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म में अरशद वारसी, जावेद जाफरी और जुगल हंसराज जैसे बड़े कलाकारों ने भी अहम रोल निभाया था और फिल्म का गाना भी काफी पसंद किया गया था, इसका सबसे फेमस गाना 'माई दिल गोज,' 'व्हाट्स गोइंग ऑन' जैसे गाने आज भी लोगों को याद हैं।