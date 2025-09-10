Patrika LogoSwitch to English

20 साल पहले आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, लिव-इन के कॉन्सेप्ट पर बनी कल्ट क्लासिक

Salaam Namaste: 20 साल पहले रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने लिव-इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को शानदार ढंग से पेश किया था। उस समय समाज में इतना खुला नहीं था, लेकिन फिल्म ने इसे सरलता और मनोरंजन के साथ दिखाया, जिससे यह फिल्म कल्ट क्लासिक बन गई…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 10, 2025

20 साल पहले आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म, लिव-इन के कॉन्सेप्ट पर बनी कल्ट क्लासि
सलाम नमस्ते पोस्टर (फोटो सोर्स: X)

Salaam Namaste: साल 2005 में यशराज फिल्म्स ने एक ऐसी फिल्म बनाई थी। जिसने लिव-इन रिलेशनशिप जैसे कई विषय पर बात की थी। पहले के लोग लिव-इन के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे और ये एक नया कॉन्सेप्ट था। इस फिल्म का नाम था 'सलाम नमस्ते', जिसमें सैफ अली खान और प्रीति जिंटा मेन रोल में थे।

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म

फिल्म 'सलाम नमस्ते' में सैफ और प्रीति जिंटा बिना शादी के साथ रहते हैं। फिल्म की कहानी ऑस्ट्रेलिया में शूट की गई थी, जहां दोनों रेंटर के तौर पर एक ही घर में मिलते हैं और धीरे-धीरे वे एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक समय के बाद लिव-इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं। बता दें कि फिल्म में कई मजेदार और इमोशनल पल आते हैं। एक तरफ जहां दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

लिव-इन के कॉन्सेप्ट पर बनी कल्ट क्लासिक

साथ ही फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे दोनों अपने करियर और परिवार के दबाव के बीच अपने रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनो में अनबन हो ही जाती है। बता दें कि साल 2005 की 'सलाम नमस्ते' हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म में अरशद वारसी, जावेद जाफरी और जुगल हंसराज जैसे बड़े कलाकारों ने भी अहम रोल निभाया था और फिल्म का गाना भी काफी पसंद किया गया था, इसका सबसे फेमस गाना 'माई दिल गोज,' 'व्हाट्स गोइंग ऑन' जैसे गाने आज भी लोगों को याद हैं।

आज भी रेलेवेन्ट है

'सलाम नमस्ते' फिल्म आज भी रेलेवेन्ट है क्योंकि लिव-इन रिलेशनशिप अब भारत में भी आम हो गया है। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक अच्छी साबित हो सकती है जो लिव-इन रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं या जो खुद इस तरह के रिश्ते में हैं। आप इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

10 Sept 2025 11:36 pm

