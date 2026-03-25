मुस्लिम फरमान से मोनालिसा की शादी पर RSS का जोरदार हमला, लव जिहादी आरोपों के बीच परवरिश पर उठाया सवाल

मोनालिसा की शादी को लेकर उठे “लव जिहाद” जैसे सवालों पर भी संघ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मुद्दे पर कहा गया कि यदि युवाओं को अपनी पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों की स्पष्ट समझ हो, तो किसी भी तरह के भ्रम या प्रभाव से बचा जा सकता है। साथ ही समाज से अपील की गई कि इस विषय को गंभीरता से समझने की जरूरत है।