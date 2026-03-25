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मुस्लिम फरमान से मोनालिसा की शादी पर RSS का जोरदार हमला, लव जिहादी आरोपों के बीच परवरिश पर उठाया सवाल

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy: मोनालिसा की फरमान खान के शादी के बाद से ही विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले पर अब आरएसएस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 25, 2026

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy (सोर्स- एक्स)

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy: प्रयागराज महाकुंभ मेले के दौरान मालाएं बेचते हुए चर्चा में आईं मोनालिसा भोंसले एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी शादी और उस पर सामने आ रही सामाजिक-राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे परिवार तथा संस्कारों से जुड़ा विषय बताया है।

प्रकाश शास्त्री ने मामले पर जताई चिंता (Monalisa Farman Khan Marriage Controversy)

संघ के मालवा प्रांत के प्रांत संघचालक प्रकाश शास्त्री ने इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मोनालिसा सिर्फ एक क्षेत्र की बेटी नहीं, बल्कि पूरे देश की बेटी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को केवल व्यक्तिगत घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज को इसके कारणों को समझने की जरूरत है।

परिवारों की भूमिका पर दिया जोर (Monalisa Farman Khan Marriage Controversy)

प्रकाश शास्त्री ने कहा कि वर्तमान समय में परिवारों का ढांचा तेजी से बदल रहा है, जिसके कारण बच्चों को सही दिशा और मार्गदर्शन मिलना मुश्किल हो रहा है। उनका मानना है कि यदि परिवार मजबूत होंगे और बच्चों को सही संस्कार मिलेंगे, तो इस तरह की घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

उन्होंने बताया कि संघ लंबे समय से कुटुंब प्रबोधन जैसे अभियानों के जरिए परिवारों को जोड़ने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मालवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक परिवारों से संवाद स्थापित कर रहे हैं और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं।

लव जिहाद के सवाल पर रखी राय (Monalisa Farman Khan Marriage Controversy)

मोनालिसा की शादी को लेकर उठे “लव जिहाद” जैसे सवालों पर भी संघ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस मुद्दे पर कहा गया कि यदि युवाओं को अपनी पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों की स्पष्ट समझ हो, तो किसी भी तरह के भ्रम या प्रभाव से बचा जा सकता है। साथ ही समाज से अपील की गई कि इस विषय को गंभीरता से समझने की जरूरत है।

पिता ने मुख्यमंत्री से की अपील

इस मामले में नया मोड़ तब आया जब युवती के पिता ने मोहन यादव से हस्तक्षेप की मांग की। उनका कहना है कि उनकी बेटी को बहलाकर शादी कराई गई है और उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर, शादी के बाद युवती द्वारा सुरक्षा की मांग किए जाने की खबरों ने इस मामले को और संवेदनशील बना दिया है।

सोशल मीडिया पर तेज हुई बहस

मोनालिसा और उनके पति फरमान खान की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं जारी हैं। इस विषय पर अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बहस तेज होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में परिवार, समाज और कानून—तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

फिलहाल ये मामला सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले समय में इस पर और प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे यह मुद्दा और व्यापक रूप ले सकता है।

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Published on:

25 Mar 2026 05:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मुस्लिम फरमान से मोनालिसा की शादी पर RSS का जोरदार हमला, लव जिहादी आरोपों के बीच परवरिश पर उठाया सवाल

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