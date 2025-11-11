Fact Check: जैकी चैन की मौत की उड़ी अफवाह, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

जैकी चैन (सोर्स: X @hiamag)
Jackie Chan: एक्शन सुपरस्टार जैकी चैन की मौत की अफवाह ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। बता दें कि 71 वर्षीय ये सीनियर सुपरस्टार पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हैं, लेकिन इस 'डेथ होक्स' ने उनके फैंस को कुछ देर के लिए चिंता में डाल दिया था।
इतना ही नहीं, वायरल पोस्ट में जैकी चैन को अस्पताल के बिस्तर पर दिखाते हुए एक तस्वीर भी शेयर की और पोस्ट में लिखा गया था, 'आज विश्व सिनेमा के सबसे प्रिय व्यक्ति, हम सबके दिल में रहने वाले एक महान कुंग फू खिलाड़ी, मजेदार हंसी वाले व्यक्ति, जैकी चैन का निधन हो गया है।' इस पोस्ट में दावा किया गया था कि उनके परिवार ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। बता दें कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है।
इस खबर के फैलते ही फैंस ने सोशल मीडिया पर इस झूठी रिपोर्ट का खंडन करना शुरू कर दिया और अपना गुस्सा जाहिर किया। एक यूजर ने ट्वीट किया, "फेसबुक क्यों जैकी चैन को मारना चाहता है?' दूसरे ने कमेंट किया, 'मैं काम पर था लगभग चिल्ला ही पड़ा।' बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब 'रश ऑवर' स्टार जैकी चैन को ऑनलाइन 'डेथ होक्स' का निशाना बनाया गया है।
पिछले कुछ सालों में, उन्हें बार-बार अपने फैंस को ये विश्वास दिलाना पड़ा है कि वो जिंदा हैं, क्योंकि इसी तरह की झूठी खबरें ऑनलाइन वायरल होती रहती हैं। वर्कफ्रॉट की बात करें तो जैकी चैन अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में 'न्यू पुलिस स्टोरी 2', 'प्रोजेक्ट पी', और 'फाइव अगेंस्ट ए बुलेट' शामिल हैं।
