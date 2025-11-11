Fact Check: जैकी चैन की मौत की उड़ी अफवाह, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

इतना ही नहीं, वायरल पोस्ट में जैकी चैन को अस्पताल के बिस्तर पर दिखाते हुए एक तस्वीर भी शेयर की और पोस्ट में लिखा गया था, 'आज विश्व सिनेमा के सबसे प्रिय व्यक्ति, हम सबके दिल में रहने वाले एक महान कुंग फू खिलाड़ी, मजेदार हंसी वाले व्यक्ति, जैकी चैन का निधन हो गया है।' इस पोस्ट में दावा किया गया था कि उनके परिवार ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। बता दें कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है।