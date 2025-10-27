Sachin Chandwade Suicide: भाई सुसाइड क्यों किया यार… 25 साल के मशहूर एक्टर ने की खुदकुशी, सदमे में फैंस

Sachin Chandwade Suicide: मनोरंजन जगत पर जैसे गम का साया छा गया है। महीने भर में पांच दिग्गज कलाकारों के जाने से अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे कि अब मराठी सिनेमा के उभरते सितारे सचिन चांदवडे की मौत की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। महज 25 साल की उम्र में, अपनी आने वाली फिल्म के रिलीज से ठीक पहले, उन्होंने खुदकुशी कर ली। हमेशा मुस्कुराने वाले, सबके चहेते सचिन ने ऐसा कदम क्यों उठाया? यह सवाल अब हर फैन के दिल में एक टीस बनकर रह गया है।