Sachin Chandwade Suicide: भाई सुसाइड क्यों किया यार… 25 साल के मशहूर एक्टर ने की खुदकुशी, सदमे में फैंस

मशहूर मराठी एक्टर सचिन चांदवडे ने की आत्महत्या (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)
Sachin Chandwade Suicide: मनोरंजन जगत पर जैसे गम का साया छा गया है। महीने भर में पांच दिग्गज कलाकारों के जाने से अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे कि अब मराठी सिनेमा के उभरते सितारे सचिन चांदवडे की मौत की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। महज 25 साल की उम्र में, अपनी आने वाली फिल्म के रिलीज से ठीक पहले, उन्होंने खुदकुशी कर ली। हमेशा मुस्कुराने वाले, सबके चहेते सचिन ने ऐसा कदम क्यों उठाया? यह सवाल अब हर फैन के दिल में एक टीस बनकर रह गया है।
बता दें इस महीने ‘कर्ण’ फेम पंकज धीर, एडवरटाइजिंग के लेजेंड पीयूष पांडे, मशहूर एक्टर असरानी और कॉमेडी किंग सतीश शाह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, OTT सीरीज 'जामताड़ा 2' फेम एक्टर को 23 अक्टूबर को जलगांव के परोला में उनके घर पर उनके परिवार वालों ने फंदे से लटका हुआ पाया। उनके परिवार वाले उन्हें तुरंत पास के हॉस्पिटल ले गए।
पहले उन्हें उनके गांव उंदिरखेड़े के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद, उनके परिवार वालों ने उन्हें धुले के एक हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद, सचिन का 24 अक्टूबर को सुबह करीब 1:30 बजे इलाज के दौरान निधन हो गया।
एक्टर जलगांव जिले के रहने वाले थे, और उन्होंने एक्टिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दो अलग-अलग करियर को बैलेंस किया। एक्टिंग के अपने सपने को पूरा करने के लिए वह पुणे के एक IT पार्क में काम कर रहे थे।
कुछ दिन पहले, उन्होंने अपनी आने वाली मराठी फिल्म 'असुरवन' का पोस्टर शेयर किया था, जिसमें वह लीड रोल में हैं। फिल्म में पूजा मोइली और अनुज ठाकरे भी हैं। फिल्म इस साल के आखिर में रिलीज़ होने वाली है। एक्टर के परिवार ने अभी तक उनके निधन के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है।
एक्टर के इंस्टाग्राम पर लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है तो कोई RIP लिख रहा है। सभी दुखी हैं- एक यूजर ने लिखा, “भाई सुसाइड क्यों किया यार आप तो बहुत अच्छा एक्टर थे।”
दूसरे ने लिखा- “यह बहुत दुख की बात है! इतने कम उम्र में इंजीनियर और एक्टर बनना, इसका मतलब है कि आप बहुत टैलेंटेड थे! आपने ऐसा क्यों किया? यंग लोग अपने पेरेंट्स के बारे में क्यों नहीं सोचते यार? उम्मीद है आपको शांति मिलेगी! ओम शांति! भगवान उनके पेरेंट्स को इस अपूरणीय क्षति से उबरने में मदद करें।”
एक और ने लिखा- “RIP काफी नहीं है। उसे ऐसा कदम उठाने के लिए किस बात ने उकसाया! मूवी माफिया? बदला लेने वाला एक्स! काम की जगह पर हैरेसमेंट या यह सुसाइड नहीं बल्कि क्राइम है… जवाब चाहिए।”
मराठी एंटरटेनमेंट की दुनिया में उनके निधन पर बहुत दुख जताया गया है; उन्हें ऐसा इंसान बताया गया जिसे बचपन से ही एक्टिंग में अपना पैशन मिला और उनके डेडिकेशन के लिए उनका सम्मान किया जाता था।
