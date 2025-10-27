Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Sachin Chandwade Suicide: भाई सुसाइड क्यों किया यार… 25 साल के मशहूर एक्टर ने की खुदकुशी, सदमे में फैंस

Sachin Chandwade Suicide: मशहूर मराठी एक्टर सचिन चांदवडे ने आत्महत्या कर ली है। फैंस सदमे में हैं। एक्टर की फिल्म जल्द रिलीज होने वाली थी। वह खुशमिजाज थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? फैंस सवाल पूछ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 27, 2025

Sachin Chandwade Suicide

मशहूर मराठी एक्टर सचिन चांदवडे ने की आत्महत्या (फोटो सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Sachin Chandwade Suicide: मनोरंजन जगत पर जैसे गम का साया छा गया है। महीने भर में पांच दिग्गज कलाकारों के जाने से अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे कि अब मराठी सिनेमा के उभरते सितारे सचिन चांदवडे की मौत की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। महज 25 साल की उम्र में, अपनी आने वाली फिल्म के रिलीज से ठीक पहले, उन्होंने खुदकुशी कर ली। हमेशा मुस्कुराने वाले, सबके चहेते सचिन ने ऐसा कदम क्यों उठाया? यह सवाल अब हर फैन के दिल में एक टीस बनकर रह गया है।

बता दें इस महीने ‘कर्ण’ फेम पंकज धीर, एडवरटाइजिंग के लेजेंड पीयूष पांडे, मशहूर एक्टर असरानी और कॉमेडी किंग सतीश शाह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है।

एक्टर सचिन चंदवाड़े ने किया सुसाइड

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, OTT सीरीज 'जामताड़ा 2' फेम एक्टर को 23 अक्टूबर को जलगांव के परोला में उनके घर पर उनके परिवार वालों ने फंदे से लटका हुआ पाया। उनके परिवार वाले उन्हें तुरंत पास के हॉस्पिटल ले गए।

पहले उन्हें उनके गांव उंदिरखेड़े के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद, उनके परिवार वालों ने उन्हें धुले के एक हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद, सचिन का 24 अक्टूबर को सुबह करीब 1:30 बजे इलाज के दौरान निधन हो गया।

एक्टर जलगांव जिले के रहने वाले थे, और उन्होंने एक्टिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दो अलग-अलग करियर को बैलेंस किया। एक्टिंग के अपने सपने को पूरा करने के लिए वह पुणे के एक IT पार्क में काम कर रहे थे।

कुछ दिन पहले, उन्होंने अपनी आने वाली मराठी फिल्म 'असुरवन' का पोस्टर शेयर किया था, जिसमें वह लीड रोल में हैं। फिल्म में पूजा मोइली और अनुज ठाकरे भी हैं। फिल्म इस साल के आखिर में रिलीज़ होने वाली है। एक्टर के परिवार ने अभी तक उनके निधन के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है।

फैंस का क्या है कहना?

एक्टर के इंस्टाग्राम पर लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है तो कोई RIP लिख रहा है। सभी दुखी हैं- एक यूजर ने लिखा, “भाई सुसाइड क्यों किया यार आप तो बहुत अच्छा एक्टर थे।”

दूसरे ने लिखा- “यह बहुत दुख की बात है! इतने कम उम्र में इंजीनियर और एक्टर बनना, इसका मतलब है कि आप बहुत टैलेंटेड थे! आपने ऐसा क्यों किया? यंग लोग अपने पेरेंट्स के बारे में क्यों नहीं सोचते यार? उम्मीद है आपको शांति मिलेगी! ओम शांति! भगवान उनके पेरेंट्स को इस अपूरणीय क्षति से उबरने में मदद करें।”

एक और ने लिखा- “RIP काफी नहीं है। उसे ऐसा कदम उठाने के लिए किस बात ने उकसाया! मूवी माफिया? बदला लेने वाला एक्स! काम की जगह पर हैरेसमेंट या यह सुसाइड नहीं बल्कि क्राइम है… जवाब चाहिए।”

मराठी एंटरटेनमेंट की दुनिया में उनके निधन पर बहुत दुख जताया गया है; उन्हें ऐसा इंसान बताया गया जिसे बचपन से ही एक्टिंग में अपना पैशन मिला और उनके डेडिकेशन के लिए उनका सम्मान किया जाता था।

ये भी पढ़ें

चिरंजीवी का इस बात पर फूटा गुस्सा, थाने में दर्ज कराई FIR
टॉलीवुड
Chiranjeevi Files Complaint

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Entertainment

Updated on:

27 Oct 2025 07:00 pm

Published on:

27 Oct 2025 06:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Sachin Chandwade Suicide: भाई सुसाइड क्यों किया यार… 25 साल के मशहूर एक्टर ने की खुदकुशी, सदमे में फैंस

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इमरान हाशमी की फिल्म में दिखेंगी लखनऊ की सुपरमॉडल, 1 मिनट 12 सेकंड का धमाकेदार ट्रेलर आउट

Emraan Hashmi Haq Movie Trailer Release
बॉलीवुड

फिल्म रिलीज से पहले 25 साल के फेमस एक्टर ने की खुदकुशी, परिवार में पसरा मातम

Sachin Chandwade Died By Suicide
मनोरंजन

इमरान हाशमी की एक्ट्रेस की हुई फिल्म Mirzapur में एंट्री, पोस्ट में लिखा- मैं अभी भी कांप रही हूं…

Emraan Hashmi actress Sonal Chauhan confirm Entry In film Mirzapur
बॉलीवुड

कृष 4 में नजर आएगा हॉलीवुड का ये स्टार? ऋतिक रोशन ने की मुलाकात, फोटो इंटरनेट पर वायरल

Hrithik Roshan Met Jackie Chan
बॉलीवुड

मौनी रॉय के ‘बदमाश’ रेस्टोरेंट में 400 का गुलाब जामुन, 100 रुपये की रोटी…पूरा मेन्यू आया सामने

Mouni Roy badmash Restaurant Menu
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.