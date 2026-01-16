साई पल्लवी के साथ रोमांस करते दिखेगा फेमस एक्टर का बेटा, टीजर ने बढ़ाई हलचल

टीजर की शुरुआत एक बेहद प्यारे डायलॉग से होती है- “मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत पसंद है, मीरा।”

जुनैद का यह डायलॉग उनकी और साई पल्लवी की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को एक ही पल में महसूस करा देता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जुनैद का किरदार साई पल्लवी के किरदार से गहराई से प्यार करने लगता है। दूसरी ओर पल्लवी सोचते हुए कहती हैं- मुझे नहीं पता कि मैं आपका दिल जीत पाउंगी या नहीं… लेकिन सपने अक्सर हमारी पहुंच से बाहर होते हैं।”