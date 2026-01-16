16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

बॉलीवुड

साई पल्लवी के साथ रोमांस करते दिखेगा फेमस एक्टर का बेटा, टीजर ने बढ़ाई हलचल

Ek Din Teaser Out: साई पल्लवी स्टारर 'एक दिन' का रोमेंटिक टीजर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। फिल्म के लीड रोल में आमिर खान के बेटे जुनैद खान भी नजर आने वाले हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 16, 2026

ek din teaser

साई पल्लवी स्टारर 'एक दिन' का रोमेंटिक टीजर (इमेज सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Ek Din Teaser Release: रोमांस और थ्रिल का धमाकेदार कॉम्बो एक बार फिर पर्दे पर तहलका मचाने आ रहा है। मेकर्स ने साई पल्लवी स्टारर ‘एक दिन’ का रोमांटिक टीजर रिलीज कर दिया है, जिसमें आमिर खान के बेटे जुनैद खान एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं।

बता दें ‘महाराज’ और ‘लवयापा’ के बाद जुनैद की यह तीसरी फिल्म है। इस बार वे साउथ की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ अपनी अनोखी केमिस्ट्री दिखाते दिखाई देंगे। टीजर में दोनों की मासूमियत, और रोमांस का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, फैंस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।

टीजर रिलीज

मेकर्स ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त टीजर लॉन्च किया है। कैप्शन में लिखा है- “कुछ कहानियों को समय की जरूरत नहीं होती ‘एक दिन’ सिर्फ थिएटर्स में देखें, 1 मई 2026।”

टीजर की शुरुआत एक बेहद प्यारे डायलॉग से होती है- “मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत पसंद है, मीरा।”
जुनैद का यह डायलॉग उनकी और साई पल्लवी की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को एक ही पल में महसूस करा देता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जुनैद का किरदार साई पल्लवी के किरदार से गहराई से प्यार करने लगता है। दूसरी ओर पल्लवी सोचते हुए कहती हैं- मुझे नहीं पता कि मैं आपका दिल जीत पाउंगी या नहीं… लेकिन सपने अक्सर हमारी पहुंच से बाहर होते हैं।”

बॉलीवुड में साई पल्लवी की एंट्री

बता दें साई पल्लवी इसी फिल्म से अपना हिंदी फिल्म (बॉलीवुड) डेब्यू कर रही हैं। पहली ही झलक में वह अपनी सादगी, गहराई और ख़ास ग्रेस से दिल जीत लेती हैं। उनके साथ जुनैद खान भी बेहद नैचुरल और कॉन्फिडेंट नजर आते हैं।

फिल्म की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसमें आमिर खान लंबे समय बाद निर्देशक-प्रोड्यूसर मंसूर खान के साथ जुड़ रहे हैं। यह वही आइकॉनिक जोड़ी है जिसने ‘कयामत से कयामत तक’, ‘जो जीता वही सिकंदर’, ‘अकेले हम अकेले तुम’ और ‘जाने तू… या जाने ना’ जैसी यादगार फिल्में दी हैं। इस बार भी वे एक सिंपल लेकिन दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी लेकर आए हैं।

बता दें आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित के ‘Aamir Khan Productions’ के बैनर तले बनी ‘एक दिन’ का निर्देशन सुनील पांडे ने किया है। फिल्म 1 मई 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी।

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

16 Jan 2026 03:58 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / साई पल्लवी के साथ रोमांस करते दिखेगा फेमस एक्टर का बेटा, टीजर ने बढ़ाई हलचल

Patrika Site Logo

