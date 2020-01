सैफ अली खान को नहीं हैं ज्योग्राफी का ज्ञान! इस बार 'मुंबई' को लेकर ट्रोल हुए

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। पिछले दिनों सैफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत का कोई अस्तित्व नहीं था। इस स्टेटमेंट के बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। यह मामला अभी शांत नहीं हुआ और पटौदी नवाब एक ओर स्टेटमेंट देकर सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर आ गए।

इस बार सैफ अली खान ने मुंबई को लेकर ऐसी बात कही है, जिसे लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। दरसअल, सैफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे एक कार इंटरव्यू के दौरान अंधेरी को मुंबई का हिस्सा नहीं बता रहे हैं। इस इंटरव्यू में एंकर कहते हैं, 'हम बॉम्बे की ड्राइव पर हैं और इसे बॉम्बे जर्नी कहते हैं।'

“This is not even Mumbai, this is Andheri” 🤣🤣 pic.twitter.com/1wzeEkiQ6K