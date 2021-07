सैफ अली खान को लेकर फिर हुआ विवाद, 'भूत पुलिस' के पोस्टर को लेकर भड़के लोग

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्हें लेकर अक्सर कोई न कोई विवाद होता रहता है। पिछली बार उनकी वेब सीरीज तांडव को लेकर काफी विवाद हुआ था और अब एक बार फिर सैफ अली खान एक नए विवाद में फंस गए हैं। दरअसल, हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म 'भूत पुलिस' से उनका पहला लुक सामने आया है। पोस्टर सामने आते ही उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है।

दरअसल, सोमवार को 'भूत पुलिस' का पहला पोस्टर रिलीज किया गया। इस पोस्टर में सैफ अली खान नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनके इस पोस्टर को करीना कपूर खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। फिल्म में वह विभूति के रोल में नजक आने वाले हैं। इसी के चलते करीना ने लिखा, पैरानॉर्मल से डरे नहीं और विभूति के साथ ‘सैफ’ महसूस करें। पोस्टर में सैफ अली खान का अग्रेसिव लुक देखने को मिल रहा है। उन्होंने ब्लैक कलर की लैदर जैकेट पहनी हुई है। हालांकि, इस पोस्टर के बैकग्राउंड में हिंदू धर्म के दो साधु नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर लोग सैफ पर भड़क उठे और उनपर हिंदू सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, भूत पुलिस के पोस्टर पर सैफ के पीछे हिंदु साधु क्यों दिखाया गया है। लगता है तांडव से सैफ अली खान ने कुछ सीखा नहीं है। दूसरे यूजर ने लिखा है, सैफ अली खान सच में भूत हैं। वह तांडव वेब सीरीज का हिस्सा थे जिसे बॉयकॉट किया गया था। वह थर्ड क्लास एक्टर हैं वह आदिपुरुष में रावण का किरदार निभाना भी डिसर्व नहीं करते हैं। ऐसे ही कई लोगों ने सैफ अली खान और उनके पोस्टर का विरोध किया है।

In the #BhootPolice poster ...why the Hindu sadhus been displayed.. why not paster or clerik..



Hope #SaifAliKhan not been learnt from Tandav...



We are now itself #boycottbhootpolice ...

@DisneyPlusHS pic.twitter.com/KpRl7EdzxX — Sharath Kumar (@sgn_hjs) July 5, 2021

WTF!

Why #BhootPolice poster had Hindu Saints in background ?🤬#BoycottBollywood

Bollywood consistently finds its way to mock Hindu Saints.🤬

Why Bollywood is destroying the Image of Hindu Sadhus and Our Culture.😡😡#SaifAliKhan #ArjunKapoor #YamiGautam #JacquelineFernandez pic.twitter.com/W1WfJ9YBeR — Abhishek Rajora (@Abhishek98916) July 5, 2021

#SaifAliKhan is real #Bhoot. He was part of #Tandav web series which was Boycotted being against #Hindutva. He is kind of 3rd class actor who even don't deserve to be in role of Rawan in #Adipurush #BhootPolice pic.twitter.com/pX2TNGZqCr — Abhinav Shrivastava (@Abhinav453) July 5, 2021

बता दें कि सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। इस पर आरोप लगे थे कि इस सीरीज के जरिए हिंदू सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। ऐसे में सीरीज को बॉयकॉट करने की मांग की गई थी। काफी विवाद होने के बाद तांडव से कुछ सीन्स काट दिए गए थे। वहीं बात करें 'भूत पुलिस' फिल्म की तो इसमें सैफ अली खान के अलावा अर्जुन कपूर, जैकलीन फर्नांडिस और यामी गौतम लीड रोल में हैं। पहले इस फिल्म को 10 सितंबर को थियेटर में रिलीज करने का फैसला लिया गया था। लेकिन इसके बाद फिल्म को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला किया गया।