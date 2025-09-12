2 घंटे 12 मिनट की इस फिल्म ने जीता दिल, ‘Saiyaara’ भी इसके सामने पड़ी फीकी

Love in Vietnam कहानी की शुरुआत बचपन के प्यार से होती है। मानव (शांतनु माहेश्वरी) और सिम्मी (अवनीत कौर) का रिश्ता उस मासूम मोहब्बत का आईना है, जिसे हम सबने कभी न कभी महसूस किया है। लेकिन जब किस्मत मानव को वियतनाम ले जाती है और वहां उसकी मुलाकात लिन (कहंगन) की तस्वीर से होती है, जो कि नए प्यार के सफर की शुरुआत होती है। लेकिन फिल्म में लिन हकीकत है या ख्वाब, यही बात रोमांचक बनाए रखती है।