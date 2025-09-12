Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

स्मृति ईरानी ने इतने सालों बाद तोड़ी चुप्पी, राजनीतिक करियर से जुड़े किए कई खुलासे

Soha Ali Khan Podcast: सोहा अली खान के पॉडकास्ट में स्मृति ईरानी ने राजनीतिक करियर से जुड़े कई खुलासे किए हैं। आज तक ऐसी बातें उन्होंने पहले कभी नहीं बताई थीं।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 12, 2025

_Smriti Irani
‘ऑल अबाउट हर’ शो में पहुंचीं स्मृति ईरानी (सोर्स: सोहा अली खान इंस्टाग्राम)

Soha Ali Khan Podcast All About Her: पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेत्री स्मृति ईरानी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हैं। जब से उन्होंने अभिनेत्री सोहा अली खान के नए पॉडकास्ट शो ‘ऑल अबाउट हर’ में राजनीतिक करियर को लेकर खुलासे किए हैं।

स्मृति ईरानी

बता दें सोहा ने हाल ही में अगस्त में अपना नया पॉडकास्ट शो ‘ऑल अबाउट हर’ शुरू किया था। अब इसके तीसरे एपिसोड का फैंस को बेसब्री से इंतजार है, जिसमें स्मृति ईरानी मेहमान के तौर पर नजर आएंगी।

सोहा ने इस एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्मृति ईरानी ने सेलिब्रिटी लाइफ की मुश्किलों को खुलकर बताया है। साथ ही, उन्होंने अपने राजनीतिक सफर से जुड़े कुछ रोचक खुलासे भी किए, जो शो में दर्शकों का ध्यान खींचने वाले हैं।

मैं उनमें से नहीं थी…

पॉडकास्ट में सोहा अली खान ने स्मृति ईरानी से पूछा कि क्या एक पहचाना हुआ चेहरा होना, उनके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। इस पर स्मृति ने कहा, "नुकसानदायक। क्योंकि हर कोई यही मानता था कि अभिनेता राजनीति को अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर किया जाने वाला काम मानते हैं, न कि कोई ऐसा काम जिसे उन्होंने शुरू से ही गंभीरता से अपनाया हो। अधिकतर अभिनेता अपनी लोकप्रियता के कारण राजनीति में आते हैं और फिर राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं। मैं उनमें से नहीं थी।"

मैंने पांच भाजपा अध्यक्षों के साथ…

उन्होंने आगे कहा, "जब मैं 2003 में सक्रिय राजनीति में आई, तो मैंने महाराष्ट्र में भाजपा की युवा शाखा के सदस्य के रूप में शुरुआत की थी। मेरे बैचमेट आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और मेरे दूसरे साथी धर्मेंद्र प्रधान, अब शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन तब भी मैं फील्ड में रहना चाहती थी, अपने साथियों के साथ काम करना और उनका सम्मान हासिल करना चाहता थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसमें लंबे समय तक टिक सकती हूं। मैंने जमीनी स्तर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया और बाद में नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने पर महाराष्ट्र में राज्य सचिव बनी। मैंने पांच भाजपा अध्यक्षों- राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जे.पी. नड्डा और वेंकैया नायडू, के साथ काम किया है। 2004 में मैंने 27 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ा था। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि मैंने जमीनी स्तर पर काम किया है। मैं वहां थी, मैं बाकी सितारों से अलग हूं।"

यह एपिसोड 12 सितंबर को यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा।

स्मृति ईरानी ने इतने सालों बाद तोड़ी चुप्पी, राजनीतिक करियर से जुड़े किए कई खुलासे

