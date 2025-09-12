स्मृति ईरानी ने इतने सालों बाद तोड़ी चुप्पी, राजनीतिक करियर से जुड़े किए कई खुलासे

उन्होंने आगे कहा, "जब मैं 2003 में सक्रिय राजनीति में आई, तो मैंने महाराष्ट्र में भाजपा की युवा शाखा के सदस्य के रूप में शुरुआत की थी। मेरे बैचमेट आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और मेरे दूसरे साथी धर्मेंद्र प्रधान, अब शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन तब भी मैं फील्ड में रहना चाहती थी, अपने साथियों के साथ काम करना और उनका सम्मान हासिल करना चाहता थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसमें लंबे समय तक टिक सकती हूं। मैंने जमीनी स्तर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया और बाद में नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने पर महाराष्ट्र में राज्य सचिव बनी। मैंने पांच भाजपा अध्यक्षों- राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जे.पी. नड्डा और वेंकैया नायडू, के साथ काम किया है। 2004 में मैंने 27 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ा था। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि मैंने जमीनी स्तर पर काम किया है। मैं वहां थी, मैं बाकी सितारों से अलग हूं।"