यौन उत्पीड़न मामले में बर्बाद हो गया इस फेमस निर्देशक का करियर! 7 साल बाद करेंगे वापसी?

लंबी चुप्पी तोड़ते हुए साजिद खान ने साल 2022 में ‘बिग बॉस 16’ के जरिए फिर से जनता के बीच वापसी की कोशिश की। शो में उन्होंने अपने व्यवहार और पुराने विवादों पर खुलकर बात की और खुद को एक बदला हुआ इंसान बताया। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। किसी ने उन्हें दूसरा मौका देने की बात की, तो कईयों ने पुराने आरोपों की याद दिलाई।