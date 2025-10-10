Patrika LogoSwitch to English

यौन उत्पीड़न मामले में बर्बाद हो गया इस फेमस निर्देशक का करियर! 7 साल बाद करेंगे वापसी?

Sajid Khan MeToo Case: वर्ष 2018 में बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर साजिद खान पर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद उनका करियर ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला गया। हालत ऐसी हो गई कि उन्हें फिल्मों से दूरी बनानी पड़ी थी। अब उनकी वापसी की खबरें सामने आ रही हैं।

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 10, 2025

Sajid Khan MeToo Case

साजिद खान (फोटो सोर्स: निर्देशक इंस्टाग्राम)

Sajid Khan Comeback 2025: बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद खान की वापसी की चर्चा फिर से तेज हो गई है। जी हां, लंबे समय से कैमरे और फिल्मों से दूर रहे डायरेक्टर साजिद खान एक बार फिर निर्देशन की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीटू विवाद के लगभग 7 साल बाद साजिद अब एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बनाने की प्लानिंग में हैं। इस फिल्म में गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा लीड रोल निभा सकते हैं। अगर सब कुछ तय रहा, तो यह फिल्म न सिर्फ साजिद की वापसी, बल्कि यशवर्धन के करियर की शुरुआत भी होगी।

विवादों से भरा साजिद खान का सफर

साल 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान साजिद खान पर कई महिलाओं ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद उनकी फिल्मी दुनिया लगभग खत्म सी हो गई। निर्माताओं ने उनसे दूरी बना ली, प्रोजेक्ट्स रुक गए, और यहां तक कि ‘हाउसफुल 4’ जैसी बड़ी फिल्म से भी उन्हें हटा दिया गया।

बिग बॉस से की वापसी की कोशिश

लंबी चुप्पी तोड़ते हुए साजिद खान ने साल 2022 में ‘बिग बॉस 16’ के जरिए फिर से जनता के बीच वापसी की कोशिश की। शो में उन्होंने अपने व्यवहार और पुराने विवादों पर खुलकर बात की और खुद को एक बदला हुआ इंसान बताया। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। किसी ने उन्हें दूसरा मौका देने की बात की, तो कईयों ने पुराने आरोपों की याद दिलाई।

हिट फिल्मों से विवादों तक की कहानी

साजिद खान ने अपने निर्देशन करियर की शुरुआत 2006 में ‘डरना जरूरी है’ से की, लेकिन उन्हें असली पहचान ‘हे बेबी’ (2007) और ‘हाउसफुल’ सीरीज (2010, 2012) से मिली। इन कॉमेडी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और साजिद को एक सफल डायरेक्टर के रूप में स्थापित किया। वहीं फ्लॉप फिल्मों की बात करें तो इसमें ‘हिम्मतवाला’ (2013) ‘हमशकल्स’ (2014) का नाम शामिल है।

सुर्खियों में रही पर्सनल लाइफ

साजिद का नाम जैकलीन फर्नांडिस के साथ तीन साल के रिश्ते में जुड़ा, जो 2013 में खत्म हो गया। इसके अलावा, उनके तमन्ना भाटिया और ईशा गुप्ता से अफेयर की खबरें भी चर्चा में रहीं, हालांकि किसी रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई।

Published on:

10 Oct 2025 07:25 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / यौन उत्पीड़न मामले में बर्बाद हो गया इस फेमस निर्देशक का करियर! 7 साल बाद करेंगे वापसी?

