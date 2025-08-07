सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पर टूटा दुखों का पहाड़, इस बीमारी से हुई पिता की मौत

Salman Khan Bodyguard Shera Father Passed Away: बॉलीवुड के भाईजान के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले उनके बॉडीगार्ड शेरा इस समय काफी तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनके पिता सुंदर सिंह जॉली का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह पिछले काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। सलमान खान के फैंस शेरा को भी बेहद पसंद करते हैं और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।