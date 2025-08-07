सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पर टूटा दुखों का पहाड़, इस बीमारी से हुई पिता की मौत

Salman Khan Bodyguard Shera Father Passed Away: बॉलीवुड के भाईजान के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले उनके बॉडीगार्ड शेरा इस समय काफी तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनके पिता सुंदर सिंह जॉली का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह पिछले काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। सलमान खान के फैंस शेरा को भी बेहद पसंद करते हैं और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
शेरा ने अब खुद एक आधिकारिक बयान जारी कर अपने उनके पिता के अंतिम सफर के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, "मेरे पिता श्री सुंदर सिंह जॉली आज परलोक सिधार गए हैं। उनकी अंतिम यात्रा शाम 4 बजे मेरे निवास स्थान 1902, द पार्क लग्जरी रेजिडेंस, लोखंडवाला बैक रोड के पास, ओशिवारा, अंधेरी पश्चिम, मुंबई से शुरू होगी।" अब हर कोई शेरा को सांत्वना दे रहे हैं और दुख की घड़ी में उन्हें हिम्मत रखने की बात कह रहे हैं।
साल के शुरुआत में, शेरा ने अपने पिता के जन्मदिन पर एक खास पोस्ट शेयर की थी। उन्होंने कैप्शन में लिखा था, "मेरे ईश्वर, मेरे पिता, मेरी प्रेरणा, सबसे मजबूत इंसान को 88वें जन्मदिन की शुभकामनाएं! मुझमें जो भी ताकत है, वह आपसे ही आती है। हमेशा प्यार करता हूं पापा!”
सुपरस्टार के एक जाने-माने चेहरे, शेरा दशकों से सलमान के साथ नजर आते हैं। वह टाइगर सिक्योरिटी नाम की एक सेलिब्रिटी सुरक्षा कंपनी के मालिक भी हैं। इस फेमस बॉडीगार्ड ने करीना कपूर खान, ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ जैसे अन्य बॉलीवुड सितारों के साथ भी काम किया है। उन्होंने माइक टायसन और जस्टिन बीबर जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारों को भी सुरक्षा प्रदान की है।