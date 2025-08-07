7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पर टूटा दुखों का पहाड़, इस बीमारी से हुई पिता की मौत

Shera Father Dies: सलमान खान के बॉडीगार्ड रहे शेरा के पिता का निधन हो गया है। वह लंबे अरसे से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 07, 2025

Salman Khan Bodyguard Shera Father Dies
Shera with father (Image: Patrika)

Salman Khan Bodyguard Shera Father Passed Away: बॉलीवुड के भाईजान के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले उनके बॉडीगार्ड शेरा इस समय काफी तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनके पिता सुंदर सिंह जॉली का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह पिछले काफी समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। सलमान खान के फैंस शेरा को भी बेहद पसंद करते हैं और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

शेरा ने बयान देकर दी पिता के निधन की जानकारी (Shera Father Passed Away)

शेरा ने अब खुद एक आधिकारिक बयान जारी कर अपने उनके पिता के अंतिम सफर के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, "मेरे पिता श्री सुंदर सिंह जॉली आज परलोक सिधार गए हैं। उनकी अंतिम यात्रा शाम 4 बजे मेरे निवास स्थान 1902, द पार्क लग्जरी रेजिडेंस, लोखंडवाला बैक रोड के पास, ओशिवारा, अंधेरी पश्चिम, मुंबई से शुरू होगी।" अब हर कोई शेरा को सांत्वना दे रहे हैं और दुख की घड़ी में उन्हें हिम्मत रखने की बात कह रहे हैं।

ये भी पढ़ें

अश्लीलता फैलाने का शाहरुख-सलमान की एक्ट्रेस पर लगा आरोप, होगी कार्रवाई
बॉलीवुड
Actress Shwetha Menon

शेरा ने पिता को दी थी जन्मदिन की बधाई (Salman Khan Bodyguard Shera Father Dies)

साल के शुरुआत में, शेरा ने अपने पिता के जन्मदिन पर एक खास पोस्ट शेयर की थी। उन्होंने कैप्शन में लिखा था, "मेरे ईश्वर, मेरे पिता, मेरी प्रेरणा, सबसे मजबूत इंसान को 88वें जन्मदिन की शुभकामनाएं! मुझमें जो भी ताकत है, वह आपसे ही आती है। हमेशा प्यार करता हूं पापा!”

शेरा चलाते हैं अपनी खुद की कंपनी

सुपरस्टार के एक जाने-माने चेहरे, शेरा दशकों से सलमान के साथ नजर आते हैं। वह टाइगर सिक्योरिटी नाम की एक सेलिब्रिटी सुरक्षा कंपनी के मालिक भी हैं। इस फेमस बॉडीगार्ड ने करीना कपूर खान, ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ जैसे अन्य बॉलीवुड सितारों के साथ भी काम किया है। उन्होंने माइक टायसन और जस्टिन बीबर जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारों को भी सुरक्षा प्रदान की है।

ये भी पढ़ें

Brad Pitt Mother Dies: फेमस एक्टर की मां का हुआ निधन, पोती ने की दादी की ढेरों तस्वीरें शेयर
हॉलीवुड
Brad Pitt Mother Jane Etta Pitt dies

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Aug 2025 12:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा पर टूटा दुखों का पहाड़, इस बीमारी से हुई पिता की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.