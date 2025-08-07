7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हॉलीवुड

Brad Pitt Mother Dies: फेमस एक्टर की मां का हुआ निधन, पोती ने की दादी की ढेरों तस्वीरें शेयर

Brad Pitt Mother Passed Away: फेमस एक्टर ब्रैड पिट पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। उनकी मां का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 07, 2025

Brad Pitt Mother Jane Etta Pitt dies
ब्रैड पीट की मां का निधन

Brad Pitt Mother Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर आ रही है। हॉलीवुड के फेमस एक्टर ब्रैड पिट की मां जेन एटा पिट का निधन हो गया है। उन्होंने 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, ब्रैड पिट की मां की मौत एक से दो दिन पहले हुई है। अब उनकी पोती सिडनी पिट ने भी अपनी दादी की कई तस्वीरें शेयर की हैं। अब उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर लोग फेवरेट एक्टर की मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

एक्टर ब्रैड पिट की मां का निधन (Brad Pitt Mother Dies)

TMZ ने पिट परिवार के करीबी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि ब्रैड पिट की मां ने 2 दिन पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका निधन पिछले एक या दो दिन पहले हुआ। अब उनकी पोती यानी ब्रैड पिट की भतीजी ने सोशल मीडिया पर अपनी दादी को याद करते हुए ढेर सारी फोटोज शेयर कर एक लंबा-चौड़ा नोट भी लिखा है।

ये भी पढ़ें

अश्लीलता फैलाने का शाहरुख-सलमान की एक्ट्रेस पर लगा आरोप, होगी कार्रवाई
बॉलीवुड
Actress Shwetha Menon

सिडनी पिट ने किया दादी को याद (Brad Pitt niece sydney pitt)

सिडनी पिट ने लिखा, “मेरी प्यारी ग्रैमी, जेन एटा, हम अभी आपके जाने को लेकर तैयार नहीं थे। हालांकि ये सोचकर थोड़ा आसान हो गया कि अब आखिरकार आप फिर से गाने, नाचने और पेंटिंग करने के लिए आजाद हैं। वो हम सभी 14 पोते-पोतियों के साथ बिना किसी रुकावट के घुल-मिल जाती थीं। उनके प्यार की कोई सीमा नहीं थी और जो भी उससे मिलता था, उसे इस बात का एहसास होता था। मुझे नहीं पता कि उनके बिना हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे।”

ब्रैड पिट के माता-पिता रहते थे लाइमलाइट से दूर

'पीपल मैगजीन' के अनुसार, जेन रिटायर्ड स्कूल काउंसलर थीं। पति विलियम के साथ मिसौरी के स्प्रिंगफील्ड में रहती थीं और दोनों ने साथ मिलकर ब्रैड पिट और उनके दो छोटे भाई-बहनों, डग और जूली का ध्यान रखा। उनके हसबैंड पहले एक ट्रकिंग कंपनी के मालिक थे। हालांकि जेन और उनके पति लाइमलाइट से दूर रहे, लेकिन कभी-कभार उन्हें कुछ इवेंट में एक्टर के साथ देखा गया। वे 2012 के ऑस्कर और 2014 में 'अनब्रोकन' के प्रीमियर पर दिखे थे जहां ब्रैड पिट की उनकी एक्स वाइफ एंजेलिना जोली भी शामिल थीं।

ये भी पढ़ें

मोहम्मद सिराज संग आई डेटिंग की खबरें, फिर बताया क्रिकेटर को भाई, जानें कौन है ये सिंगर
बॉलीवुड
Mohammed Siraj Dating Rumors

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Aug 2025 11:21 am

Hindi News / Entertainment / Hollywood News / Brad Pitt Mother Dies: फेमस एक्टर की मां का हुआ निधन, पोती ने की दादी की ढेरों तस्वीरें शेयर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.