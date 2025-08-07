Brad Pitt Mother Dies: फेमस एक्टर की मां का हुआ निधन, पोती ने की दादी की ढेरों तस्वीरें शेयर

'पीपल मैगजीन' के अनुसार, जेन रिटायर्ड स्कूल काउंसलर थीं। पति विलियम के साथ मिसौरी के स्प्रिंगफील्ड में रहती थीं और दोनों ने साथ मिलकर ब्रैड पिट और उनके दो छोटे भाई-बहनों, डग और जूली का ध्यान रखा। उनके हसबैंड पहले एक ट्रकिंग कंपनी के मालिक थे। हालांकि जेन और उनके पति लाइमलाइट से दूर रहे, लेकिन कभी-कभार उन्हें कुछ इवेंट में एक्टर के साथ देखा गया। वे 2012 के ऑस्कर और 2014 में 'अनब्रोकन' के प्रीमियर पर दिखे थे जहां ब्रैड पिट की उनकी एक्स वाइफ एंजेलिना जोली भी शामिल थीं।