Brad Pitt Mother Dies: फेमस एक्टर की मां का हुआ निधन, पोती ने की दादी की ढेरों तस्वीरें शेयर

Brad Pitt Mother Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से दुखद खबर आ रही है। हॉलीवुड के फेमस एक्टर ब्रैड पिट की मां जेन एटा पिट का निधन हो गया है। उन्होंने 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, ब्रैड पिट की मां की मौत एक से दो दिन पहले हुई है। अब उनकी पोती सिडनी पिट ने भी अपनी दादी की कई तस्वीरें शेयर की हैं। अब उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर लोग फेवरेट एक्टर की मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
TMZ ने पिट परिवार के करीबी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि ब्रैड पिट की मां ने 2 दिन पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनका निधन पिछले एक या दो दिन पहले हुआ। अब उनकी पोती यानी ब्रैड पिट की भतीजी ने सोशल मीडिया पर अपनी दादी को याद करते हुए ढेर सारी फोटोज शेयर कर एक लंबा-चौड़ा नोट भी लिखा है।
सिडनी पिट ने लिखा, “मेरी प्यारी ग्रैमी, जेन एटा, हम अभी आपके जाने को लेकर तैयार नहीं थे। हालांकि ये सोचकर थोड़ा आसान हो गया कि अब आखिरकार आप फिर से गाने, नाचने और पेंटिंग करने के लिए आजाद हैं। वो हम सभी 14 पोते-पोतियों के साथ बिना किसी रुकावट के घुल-मिल जाती थीं। उनके प्यार की कोई सीमा नहीं थी और जो भी उससे मिलता था, उसे इस बात का एहसास होता था। मुझे नहीं पता कि उनके बिना हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे।”
'पीपल मैगजीन' के अनुसार, जेन रिटायर्ड स्कूल काउंसलर थीं। पति विलियम के साथ मिसौरी के स्प्रिंगफील्ड में रहती थीं और दोनों ने साथ मिलकर ब्रैड पिट और उनके दो छोटे भाई-बहनों, डग और जूली का ध्यान रखा। उनके हसबैंड पहले एक ट्रकिंग कंपनी के मालिक थे। हालांकि जेन और उनके पति लाइमलाइट से दूर रहे, लेकिन कभी-कभार उन्हें कुछ इवेंट में एक्टर के साथ देखा गया। वे 2012 के ऑस्कर और 2014 में 'अनब्रोकन' के प्रीमियर पर दिखे थे जहां ब्रैड पिट की उनकी एक्स वाइफ एंजेलिना जोली भी शामिल थीं।