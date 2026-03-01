पिता की तबीयत पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, फैंस को दी ईदी, अस्पताल से छुट्टी के बाद पहली बार दिखे सलीम खान

ईद के दिन सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें सलीम खान कुर्सी पर बैठे हुए फैंस की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते दिखाई दिए। सलमान भी बालकनी से फैंस का अभिवादन करते नजर आए और उन्होंने फ्लाइंग किस देकर अपने चाहने वालों का धन्यवाद किया। पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि पिता अब घर वापस आ चुके हैं और फैंस की दुआओं के लिए वो आभारी हैं।