‘धुरंधर 2’ की आंधी में उड़ी बड़ी-बड़ी फिल्में, धवस्त कर डाले ये 9 बड़े रिकॉर्ड, विवादों के बावजूद जमाया सिक्का

Dhurandhar 2 Breaks Records At Box Office: रणवीर सिंह की स्पाई-एक्शन फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त असर छोड़ रही है। निर्देशक आदित्य धर की इस फिल्म ने पहले ही दिन से रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए कई बड़ी फिल्मों के आंकड़े पीछे छोड़ दिए हैं। विवादों और बहसों के बीच भी फिल्म की कमाई की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे ये 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो चुकी है।