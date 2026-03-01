‘धुरंधर 2’ की आंधी में उड़ी बड़ी-बड़ी फिल्में, धवस्त कर डाले ये 9 बड़े रिकॉर्ड, विवादों के बावजूद जमाया सिक्का

Dhurandhar 2 Breaks Records At Box Office (सोर्स- एक्स)
Dhurandhar 2 Breaks Records At Box Office: रणवीर सिंह की स्पाई-एक्शन फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त असर छोड़ रही है। निर्देशक आदित्य धर की इस फिल्म ने पहले ही दिन से रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए कई बड़ी फिल्मों के आंकड़े पीछे छोड़ दिए हैं। विवादों और बहसों के बीच भी फिल्म की कमाई की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे ये 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो चुकी है।
19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'धुरंधर: द रिवेंज' ने पहले ही दिन से शानदार शुरुआत की। फिल्म ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनर बनने का खिताब अपने नाम कर लिया। दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर बना क्रेज इसके शुरुआती कलेक्शन में साफ दिखाई दिया।
फिल्म ने रिलीज के सिर्फ दो दिनों के भीतर ही 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली। इस उपलब्धि के साथ इसने 'कल्कि 2898 एडी' के शुरुआती दो दिनों के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। इतनी तेज रफ्तार से कमाई करना किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
फिल्म ने हिंदी सिनेमा की ओपनिंग कमाई के मामले में 'पुष्पा 2: द रूल' और 'जवान' जैसे बड़े रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। ये उपलब्धि दर्शाती है कि फिल्म को देशभर में दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है।
भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों की सूची में भी 'धुरंधर 2' ने अपनी जगह बना ली है। फिल्म ने 'आरआरआर' और 'बाहुबली' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड हासिल किया।
इस फिल्म के जरिए रणवीर सिंह के करियर को भी नई ऊंचाई मिली है। 'धुरंधर 2' उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन चुकी है। इससे पहले 'धुरंधर' की ओपनिंग कमाई काफी कम रही थी, लेकिन सीक्वल ने उस रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया।
फिल्म ने ओपनिंग डे पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर एक नया इतिहास रच दिया। हिंदी सिनेमा के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी शुरुआत अब तक बेहद कम फिल्मों को ही मिल पाई है।
रिलीज से पहले हुए पेड प्रीव्यू और एडवांस शो के दौरान भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म ने लगभग 43 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए इस कैटेगरी में भी नया रिकॉर्ड बना दिया और 'दे कॉल हिम ओजी' के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया।
नॉर्थ अमेरिका में तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग में भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया। हजारों शोज और लाखों टिकटों की बिक्री के साथ फिल्म ने ग्लोबल मार्केट में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है।
वर्ल्डवाइड ओपनिंग के मामले में भी फिल्म ने भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में अपनी जगह बना ली है। 'पठान' और 'एनिमल' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए धुरंधर 2 अब टॉप ओपनिंग फिल्मों की सूची में शामिल हो चुकी है।
फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त और राकेश बेदी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। लगातार बनते नए रिकॉर्ड्स के साथ यह साफ है कि धुरंधर: द रिवेंज आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर और भी बड़े आंकड़े छू सकती है।
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