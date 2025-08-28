सलमान खान घर लाए बप्पा, माता-पिता और भाई-बहनों संग मिलकर धूमधाम से की पूजा-आरती, वीडियो वायरल

सलमान खान मुस्लिम होने के बाद भी गणेश जी को काफी मानते हैं और उनका पूरा परिवार पूजा-पाठ करता रहता है। अब जो भाईजान का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि सलमान खान अपने माता-पिता के साथ-साथ भाई अरबाज, सोहेल और बहन अर्पिता-अलवीरा के साथ गणेश जी की आरती कर रहे हैं। सभी के हाथों में आरती की थाली है और वे पूरी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की वंदना करते दिखाई दे रहे हैं। कमरे में फूलों और रोशनी की सजावट बेहद खूबसूरत लग रही है और मंत्रों की गूंज से माहौल भक्तिमय हो गया है।