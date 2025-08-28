Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

सलमान खान घर लाए बप्पा, माता-पिता और भाई-बहनों संग मिलकर धूमधाम से की पूजा-आरती, वीडियो वायरल

Salman Khan Video: सलमान खान का पूरा परिवार हर त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाता है। इस दौरान खान परिवार ने अर्पिता खान के घर पर गणपति जी की स्थापना की। इसका पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। जिसे लोग बेहद पसंद भी कर रहे हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 28, 2025

Salman Khan Ganesh Chaturthi 2025
सलमान खान की गणेश चतुर्ती वाली वीडियो से ली गई तस्वीर

Salman Khan Ganesh Chaturthi 2025: बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान भी वह चर्चा में आ गए हैं। सलमान खान ने अपने परिवार के लोग और करीबी दोस्त के साथ बहन अर्पिता खान के घर पर इकट्ठा हुए और बप्पा की आरती की। इस उत्सव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पूरा परिवार एक साथ भगवान गणेश की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है।

सलमान खान के घर का वीडियो आया सामने (Salman Khan Ganesh Chaturthi 2025)

सलमान खान मुस्लिम होने के बाद भी गणेश जी को काफी मानते हैं और उनका पूरा परिवार पूजा-पाठ करता रहता है। अब जो भाईजान का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि सलमान खान अपने माता-पिता के साथ-साथ भाई अरबाज, सोहेल और बहन अर्पिता-अलवीरा के साथ गणेश जी की आरती कर रहे हैं। सभी के हाथों में आरती की थाली है और वे पूरी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की वंदना करते दिखाई दे रहे हैं। कमरे में फूलों और रोशनी की सजावट बेहद खूबसूरत लग रही है और मंत्रों की गूंज से माहौल भक्तिमय हो गया है।

ये भी पढ़ें

तलाक की खबरों के बीच हंसिका मोटवानी ने नहीं लगाया सिंदूर, न पहना मंगलसूत्र, फोटो से मची खलबली
बॉलीवुड
Hansika Motwani celebrate ganesh chaturthi with no sindoor and mangalsutra

भाईचारे की मिसाल पेश करता खान परिवार

खान परिवार लंबे समय से गणेश उत्सव मनाता आ रहा है, जो उनकी एकता और भाईचारे को दिखाता है। यह वीडियो इस बात का भी सबूत है कि कैसे पूजा-पाठ हर धर्म से अलग होती है। इस वीडियो पर लोगों के अलग-अलग कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं। जहां कुछ लोग इस परिवार की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर लोग कर रहे कमेंट

एक सोशल मीडिया फैंस ने इस परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि वे धर्मनिरपेक्षता की मिसाल पेश करते हैं, वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि सलमान खान का परिवार हमेशा से एक आदर्श परिवार रहा है। उनसे काफी कुछ सीखने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें

Veronica Echegui Dies: 42 साल की फेमस एक्ट्रेस की कैंसर ने ली जान, फिल्म- टीवी में भी आ चुकी हैं नजर
हॉलीवुड
Veronica Echegui Dies

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Aug 2025 01:29 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सलमान खान घर लाए बप्पा, माता-पिता और भाई-बहनों संग मिलकर धूमधाम से की पूजा-आरती, वीडियो वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.