Veronica Echegui Dies: 42 साल की फेमस एक्ट्रेस की कैंसर ने ली जान, फिल्म- टीवी में भी आ चुकी हैं नजर

Veronica Echegui Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर आ रही है। कैंसर ने एक और अभिनेत्री की जान से ली है। स्पेनिश एक्ट्रेस रही वेरोनिका एचेगुई काफी लंबे समय से हॉस्पिटल में भर्ती थी उनका कैंसर का इलाज चल रहा था और आखिरकार एक्ट्रेस ने कैंसर के आगे घुटने टेक दिए। उनकी मौत की खबर से उनके फैंस हैरान और दुखी हो रहे हैं। साथ ही अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।