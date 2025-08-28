Patrika LogoSwitch to English

Veronica Echegui Dies: 42 साल की फेमस एक्ट्रेस की कैंसर ने ली जान, फिल्म- टीवी में भी आ चुकी हैं नजर

Veronica Echegui Dies: फेमस एक्ट्रेस वेरोनिका एचेगुई का निधन हो गया है। उन्होंने 42 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनकी मौत की खबर उनके फैंस के लिए एक दुखद समाचार है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 28, 2025

Veronica Echegui Dies
फेमस एक्ट्रेस वेरोनिका एचेगुई की एक्स से ली गई तस्वीर

Veronica Echegui Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर आ रही है। कैंसर ने एक और अभिनेत्री की जान से ली है। स्पेनिश एक्ट्रेस रही वेरोनिका एचेगुई काफी लंबे समय से हॉस्पिटल में भर्ती थी उनका कैंसर का इलाज चल रहा था और आखिरकार एक्ट्रेस ने कैंसर के आगे घुटने टेक दिए। उनकी मौत की खबर से उनके फैंस हैरान और दुखी हो रहे हैं। साथ ही अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

एक्ट्रेस वेरोनिका एचेगुई की हुई मौत (Veronica Echegui Dies)

फेमस एक्ट्रेस वेरोनिका एचेगुई की मौत रविवार को हुई थी। वह मैड्रिड के 12 डी ऑक्टूबर अस्पताल में एडमिट थी। स्पेन से जो अब रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, एक्ट्रेस कैंसर से जूझ रही थी और इतनी कम उम्र में एक्ट्रेस का जाना उनके परिवार और फैंस के लिए गहरा सदमा है।

वेरोनिका एचेगुई की फिल्में (Veronica Echegui Movies)

बता दें, वेरोनिका एचेगुई अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया था। उन्होंने फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार भी निभाए थे। उन्हें कभी जनता का प्यार मिलता तो कभी ट्रोलिंग का सानमा करना पड़ता था, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा थी, लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे।

वेरोनिका एचेगुई के टीवी शो

वेरोनितका एचेगुई ने "फैमिली यूनाइटेड, माई हार्ट गोज़ बूम, और लॉस्ट एंड फाउंड जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। उन्होंने इंटिमेसी और "द पेशेंट्स ऑफ़ डॉक्टर गार्सिया जैसे टीवी सीरीज में भी काम किया था और दोनों इंडस्ट्री में ही उन्हें लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिला था।

Published on:

28 Aug 2025 11:03 am

