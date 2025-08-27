फेमस YouTuber 5 दिनों से है लापता, Reel बनाते समय हुआ हादसा, देखें 29 सेकंड का ये खौफनाक मंजर

यूट्यूबर सागर कुंडू एक रील के चक्कर में बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं। वह 5 दिनों से लापता हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही हैं और उन्हें ढूंढने के लगातार प्रयास जारी है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद से हलचल मची हुई है। हर कोई चाहता है कि सागर जल्द मिल जाएं। अब इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। साथ ही सागर के दोस्त ने बाताया कि पूरा हादसा कैसे हुआ।
ओडिशा के बरहामपुर शहर के यूट्यूबर सागर को लेकर खबर है कि वह एक झरने में वीडियो बना रहा था, तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वह उसमें बह गया। पुलिस और बचाव दल लगातार उसकी तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है।
यह चौंकाने वाली घटना ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमा के पास एक फेमस जगह स्थल दुदुमा झरने पर हुई है। इस झरने को ओडिशा के सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है। पुलिस के अनुसार, मचकुंड बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण झरने में पानी का स्तर और बहाव बहुत तेज हो गया था और उसी समय सागर रील बना रहा था जिसके चलते उसके साथ ये हादसा हो गया।
सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और लोग उसे शेयर कर रहे हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पानी का बहाव कितना तेज है। यूट्यूबर सागर कुंडू तेज बहाव में बह गए और वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें बचा नहीं पाए।
सागर कुंडू के साथ उस समय दोस्त अभिजीत बेहरा भी थे। उन्होंने बताया, "सागर मुझसे हाथ जोड़कर बचाव की गुहार लगा रहा था। उसने अपने हाथ से कैमरा और बाकी सामान फेंक दिया, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए।"
पुलिस अधिकारियों ने आगे बताया कि पानी का बहाव कम होने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि तलाशी अभियान को और तेज किया जा सके। बहाव को कम करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये घटना उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो रोमांच और लाइक्स के लिए खतरनाक जगहों पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं।