फेमस YouTuber 5 दिनों से है लापता, Reel बनाते समय हुआ हादसा, देखें 29 सेकंड का ये खौफनाक मंजर

यूट्यूबर सागर कुंडू एक रील के चक्कर में बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं। वह 5 दिनों से लापता हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही हैं और उन्हें ढूंढने के लगातार प्रयास जारी है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद से हलचल मची हुई है। हर कोई चाहता है कि सागर जल्द मिल जाएं। अब इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। साथ ही सागर के दोस्त ने बाताया कि पूरा हादसा कैसे हुआ।