मनोरंजन

फेमस YouTuber 5 दिनों से है लापता, Reel बनाते समय हुआ हादसा, देखें 29 सेकंड का ये खौफनाक मंजर

YouTuber Missing From 5 Days: फेमस यूट्यूबर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वह पिछले 5 दिनों से लापता हैं। अब उसके दोस्तो ने पूरा मंजर बताया है कि कैसे वह तेज बहाव के झरने में बह गया। इसका 29 सेकंड का डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 27, 2025

Youtuber missing
यूट्यूबर सागर के वीडियो से ली गई तस्वीर

यूट्यूबर सागर कुंडू एक रील के चक्कर में बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं। वह 5 दिनों से लापता हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही हैं और उन्हें ढूंढने के लगातार प्रयास जारी है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद से हलचल मची हुई है। हर कोई चाहता है कि सागर जल्द मिल जाएं। अब इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। साथ ही सागर के दोस्त ने बाताया कि पूरा हादसा कैसे हुआ।

यूट्यूबर सागर हैं 5 दिनों से लापता

ओडिशा के बरहामपुर शहर के यूट्यूबर सागर को लेकर खबर है कि वह एक झरने में वीडियो बना रहा था, तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वह उसमें बह गया। पुलिस और बचाव दल लगातार उसकी तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है।

मचकुंड बांध से छोड़ा गया था पानी (YouTuber Missing From 5 Days)

यह चौंकाने वाली घटना ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमा के पास एक फेमस जगह स्थल दुदुमा झरने पर हुई है। इस झरने को ओडिशा के सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है। पुलिस के अनुसार, मचकुंड बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण झरने में पानी का स्तर और बहाव बहुत तेज हो गया था और उसी समय सागर रील बना रहा था जिसके चलते उसके साथ ये हादसा हो गया।

वीडियो हो रहा वायरल (Sagar Video)

सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और लोग उसे शेयर कर रहे हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पानी का बहाव कितना तेज है। यूट्यूबर सागर कुंडू तेज बहाव में बह गए और वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें बचा नहीं पाए।

दोस्त ने सुनाई आपबीती (Youtuber Sagar Friend Statement)

सागर कुंडू के साथ उस समय दोस्त अभिजीत बेहरा भी थे। उन्होंने बताया, "सागर मुझसे हाथ जोड़कर बचाव की गुहार लगा रहा था। उसने अपने हाथ से कैमरा और बाकी सामान फेंक दिया, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए।"

पुलिस अधिकारियों ने आगे बताया कि पानी का बहाव कम होने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि तलाशी अभियान को और तेज किया जा सके। बहाव को कम करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये घटना उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो रोमांच और लाइक्स के लिए खतरनाक जगहों पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं।

Published on:

27 Aug 2025 02:27 pm

Hindi News / Entertainment / फेमस YouTuber 5 दिनों से है लापता, Reel बनाते समय हुआ हादसा, देखें 29 सेकंड का ये खौफनाक मंजर

