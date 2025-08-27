Rajesh Keshav: फेमस एक्टर मंच पर गिरकर हुए बेहोश, गंभीर बताई जा रही है हालत

वहीं, फिल्ममेकर प्रताप जयलक्ष्मी ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने एक्टर के लिए दुआ मांगने की बात कही है और लिखा, “हमारे प्यारे दोस्त राजेश को अब आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। कृपा उनके लिए दुआ करें। यह बहुत दुखद है। अगर हम सब मिलकर उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करें तो वह वापस आएंगे। उन्हें जरूर लौटना होगा। वह लौटेंगे वो भी जल्द ठीक होकर, कृपया वापस आ जाओ, मेरे सबसे प्यारे दोस्त।”