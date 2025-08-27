Patrika LogoSwitch to English

Rajesh Keshav: फेमस एक्टर मंच पर गिरकर हुए बेहोश, गंभीर बताई जा रही है हालत

Rajesh Keshav Critical Condition:फेमस एक्टर राजेश केशव की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। वह मंच पर बेहोश होकर गिर गए थे। अब उनके फैंस उनके लिए दुआ मांग रहे हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 27, 2025

Rajesh Keshav Critical Condition
राजेश केशव की एक्स से ली गई तस्वीर

Rajesh Keshav Critical Condition: इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आई है। फेमस एक्टर और टीवी प्रेजेंटर राजेश केशव एक कार्यक्रम के दौरान बेहोश होकर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। जहां अब उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, उनका कोच्चि के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जहां डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं।

एक्टर राजेश केशव हो गए थे बेहोश (Rajesh Keshav Critical Condition)

मलयालम राजेश केशव के साथ यह पूरा हादसा रविवार रात कोच्चि के एक प्राइवेट होटल क्राउन प्लाज़ा में हुआ था। जहां एक कार्यक्रम में एक्टर ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम के आखिर में राजेश अचानक बेहोश होकर गिर गए थे और उन्हें आनन-फानन में कोच्चि के लेकशोर हॉस्पिटल लेकर जाया गया। अब उनकी बेहोशी का कारण सामने आ गया है।

डॉक्टर्स ने बताया एक्टर की हालत है गंभीर (Rajesh Keshav Health Update)

डॉक्टरों ने अब पुष्टि की है कि बेहोशी के समय एक्टर को दिल का दौरा पड़ा था। उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई है। रात से वह वेंटिलेटर पर ही है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि राजेश ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बस बीच-बीच मे हल्की-फुल्की हरकतें हो रही हैं। हमें शक है कि हार्ट अटैक के कारण उनके मस्तिष्क को हल्का नुकसान हुआ है।

फिल्ममेकर प्रताप जयलक्ष्मी ने मांगी एक्टर के लिए दुआ (Rajesh Keshav Heart Attack)

वहीं, फिल्ममेकर प्रताप जयलक्ष्मी ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने एक्टर के लिए दुआ मांगने की बात कही है और लिखा, “हमारे प्यारे दोस्त राजेश को अब आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। कृपा उनके लिए दुआ करें। यह बहुत दुखद है। अगर हम सब मिलकर उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करें तो वह वापस आएंगे। उन्हें जरूर लौटना होगा। वह लौटेंगे वो भी जल्द ठीक होकर, कृपया वापस आ जाओ, मेरे सबसे प्यारे दोस्त।”

27 Aug 2025

27 Aug 2025 11:13 am

Rajesh Keshav: फेमस एक्टर मंच पर गिरकर हुए बेहोश, गंभीर बताई जा रही है हालत

