सलमान खान ने मजेदार अंदाज में किया 'किसी का भाई किसी की जान' के गाने 'बिली बिली' का ऐलान, जानें कब सुन पाएंगे ये गाना

Submitted by:

'Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan' New Song Teaser Out: सुपरस्टार सलमान खान ने सोमवार को अपनी फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' के दूसरे गाने 'बिल्ली बिल्ली' का एक मजेदार टीजर वीडियो पोस्ट किया है। नौ सेकंड के इस टीज़र को देखने के बाद सलमान खान के फैंस उनके लिए तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बता दें, इस गाने को सुखबीर ने गाया है।

Salman Khan shares new song teaser ‘Billi Billi’ from 'Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan' with funny video