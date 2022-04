फिल्म “हम आपके है कौन” में Salman Khan की भाभी का किरदार निभाने वाली अदाकारा अब दिखती है ऐसी

सलमान ख़ान और माधुरी दीक्षित की फ़िल्म ‘हम आपके हैं कौन’ में सलमान की भाभी का किरदार निभा रही अभिनेत्री का लुक अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया हैं। अभिनेत्री पहले से ज़्यादा बोल्ड हो गई हैं। लेटेस्ट लुक देख अभिनेत्रियों को पहचानना मुश्किल हो रहा हैं।

सलमान ख़ान और माधुरी दीक्षित की फ़िल्म ‘हम आपके हैं कौन’ की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम हैं। इस फ़िल्म को दर्शकों की ओर से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था। बता दें कि भले ही माधुरी दीक्षित सलमान ख़ान ने अपने फ़िल्मी करियर में अब तक कई बेहतरीन फ़िल्मों में काम किया है और कई फ़िल्में सुपरहिट भी साबित हुई है लेकिन यह फ़िल्म इन दोनों की सबसे बेस्ट फ़िल्म थी।

salman khan sister in law film hum aapke hai koun now looks like this