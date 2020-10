Salman Khan ने मिलाया पीएम मोदी की मुहिम के साथ हाथ, लोगों को दी तीन चीजों की नसीहत

नई दिल्ली: दुनियाभर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अब भी बरकरार है। देश में आए दिन इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉक की शुरुआत के बाद से ही लोगों ने कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने एकजुटता के लिए 'यूनाइट टू फाइट कोरोना' कैम्‍पेन शुरू किया है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने नारा दिया कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ऐसे में पीएम के इस जन आंदोलन का सलमान खान ने समर्थन किया है।

सलमान खान ने ट्वीट करके कहा, "भाइयों, बहनों और मित्रों। इस मुश्किल वक्त में, सिर्फ तीन चीजें कीजिए। 6 फुट की दूरी, मास्क पहनो और अपने हाथों को धोते और सैनिटाइज करते रहो। चलिए पीएम मोदी के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को लागू करें। कमॉन इंडिया। जय हिंद।" इसके साथ ही सलमान ने #UniteToFightCorona हैश टैग दिया है।

Bhaiyo, beheno aur mitron

In difficult times mein, only do three things:

6ft ka distance, mask peheno & wash & sanitise ur hands.

Let's implement PM Modi's - Jan andolan against covid

Come on buck up india!

Jai hind!! @narendramodi @pmoindia @MIB_india #UniteToFightCorona — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) October 8, 2020

सलमान खान के अलावा बॉलीवुड के कई और सेलेब्स भी पीएम मोदी के इस जन आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'कोरोना के दुनिया भर में संकट के कई झटके लगे हैं, लेकिन इसमें एक संभावना भी है। यह हमें पहले से कहीं बेहतर एकजुट कर सकता है। #Unite2FightCorona की शपथ लें।' उसके बाद कंगना ने पीएम मोदी और प्रकाश जावेडकर को इस पहल के लिए धन्यवाद किया।

The worldwide crisis of Corona may have many setbacks but it has the possibility of bringing us together like never before, let’s pledge to #Unite2FightCorona @narendramodi @PrakashJavdekar thanks for this initiative #Unite2FightCorona https://t.co/XoMxTQYP4i — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 8, 2020

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने भी ट्वीट कर अपना समर्थन जाहिर किया। एक्ट्रेस ने लिखा, 'सुरक्षित रहने के लिए तीन हथियार हैं- एक कि मास्‍क पहनें, दूसरा अपने हाथ धोएं, और तीसरा सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करें। आइए, कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम के आह्वान में शामिल हों। अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। #Unite2FightCorona!'

The three weapons to stay safe - wear a mask, wash your hands, and maintain social distancing. Let’s join the PM’s call for the fight against Covid, and keep ourselves and our families safe. #Unite2FightCorona! https://t.co/RYV8PZF2D2 — Rakul Singh (@Rakulpreet) October 8, 2020

टाइगर श्रॉफ लिखते हैं, 'एक साथ हम कर सकते हैं और हम सफल भी होंगे। प्लीज मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।' इसके अलावा एक्ट्रेस कृति सेनन ने लिखा, 'हमें इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। मैं कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी के जन आंदोलन का समर्थन करती हूं। दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। प्लीज अपने हाथों को बार-बार धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।' इसके साथ ही कई और स्टार्स ने जन आंदोलन का समर्थन किया है।