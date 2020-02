ऋतिक रोशन की एक्ट्रेस संग रोमांस करेंगे सलमान खान, 'कभी ईद कभी दिवाली' में आएंगी नजर

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अगले साल ईद पर अपने फैंस को फिल्म 'कभी ईद कभी दिवाली' (Kabhi Eid Kabhi Diwali) के जरिए बड़ा तोहफा देने वाले हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी के लिए लीड एक्ट्रेस को चुन लिया गया है। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है कि सलमान खान की अपकमिंग मूवी 'कभी ईद कभी दिवाली' में ऋतिक रोशन के साथ 'मोहन जोदरो' में नजर आई एक्ट्रेस पूजा हेगड़े नजर आएंगी।

पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) पहली बार सलमान खान के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। बता दें, पूजा एक छोटे शहर की लड़की के किरदार में नजर आएंगी तो वहीं सलमान इस फिल्म में लड़ाई करते नजर आएंगे। साजिद नाडियाडवाला के निर्देशन और प्रोडक्शन में बन रही यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर फैन्स में काफी एक्साइटमेंट है।

CONFIRMED... #PoojaHegde opposite #SalmanKhan in #KabhiEidKabhiDiwali ... Directed by Farhad Samji... Story and produced by Sajid Nadiadwala... #Eid2021 release. pic.twitter.com/9zgo7sHucu

. @BeingSalmanKhan and @hegdepooja will pair up for the first time in #KabhiEidKabhiDiwali pic.twitter.com/HnEuDhHZeT