‘काम नहीं मिल रहा… पैसे नहीं हैं… प्लीज हेल्प’- विवेक ओबेरॉय की हीरोइन ने बयां किया दर्द, सामने आया वीडियो

संध्या (Sandhya Mridul) का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जो छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स उन्हें ऑफर हो रहे थे, वो भी अजीब कारणों से फिसल गए। ऊपर से मेरी मैनेजर कह रही है कि मैम, वो प्रोजेक्ट आपके हाथ से गया क्योंकि एक तो आपके फॉलोअर्स कम हैं, और दूसरा, आपकी लुक न बड़ी रिच है। अरे भाई लुक रिच है, मैं नहीं! क्योंकि अगर काम नहीं दोगे तो फॉलोअर्स नहीं होंगे। फॉलोअर्स नहीं होंगे तो मैं फेमस नहीं होउंगी। और मुझे फिर पैसा भी नहीं मिलेगा। ऐसे में तो मेरी लुक ही सिर्फ रिच रहेगी, मैं नहीं! कृपया मेरी मदद करें।"