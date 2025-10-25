‘काम नहीं मिल रहा… पैसे नहीं हैं… प्लीज हेल्प’- विवेक ओबेरॉय की हीरोइन ने बयां किया दर्द, सामने आया वीडियो

एक्ट्रेस संध्या मृदुल (फोटो सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)
Sandhya Mridul Video: 'साथिया' में रानी मुखर्जी और विवेक ओबेरॉय के साथ अपनी शानदार एक्टिंग से दिल जीतने वाली संध्या मृदुल इनदिनों सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई नई फिल्म नहीं, बल्कि एक दिल दुखाने वाला खुलासा है।
संध्या ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने (Sandhya Mridul) बताया कि सोशल मीडिया पर कम फॉलोअर्स होने की वजह से उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा। कहीं से थोड़ा-बहुत काम मिलता भी है, वो भी हाथ से निकल जा रहा है।
संध्या ने अपने वीडियो में दिल की बात बताई। एक्ट्रेस (Sandhya Mridul) ने कहा- “भाई, ये नई सिचुएशन है! फॉलोअर्स नहीं होंगे, तो काम नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलेगा, तो फेमस कैसे होंगे? फेमस नहीं होंगे, तो फॉलोअर्स कैसे आएंगे? और फॉलोअर्स नहीं होंगे, तो काम कैसे मिलेगा? उफ्फ… समझ रहे न आप! बड़ी असमंजस वाली बात है ये।
संध्या (Sandhya Mridul) का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि जो छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स उन्हें ऑफर हो रहे थे, वो भी अजीब कारणों से फिसल गए। ऊपर से मेरी मैनेजर कह रही है कि मैम, वो प्रोजेक्ट आपके हाथ से गया क्योंकि एक तो आपके फॉलोअर्स कम हैं, और दूसरा, आपकी लुक न बड़ी रिच है। अरे भाई लुक रिच है, मैं नहीं! क्योंकि अगर काम नहीं दोगे तो फॉलोअर्स नहीं होंगे। फॉलोअर्स नहीं होंगे तो मैं फेमस नहीं होउंगी। और मुझे फिर पैसा भी नहीं मिलेगा। ऐसे में तो मेरी लुक ही सिर्फ रिच रहेगी, मैं नहीं! कृपया मेरी मदद करें।"
एक एक्ट्रेस, जिसने 'पेज 3', 'हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड', और 'रागिनी MMS 2' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस को भी खूब सराहा गया। उन्होंने अपने काबिलियत के दम पर घर-घर में जगह बनाई। लेकिन अब काम न मिलने पर फैंस का क्या रिएक्शन है, चलिए ये भी जान लेते हैं।
एक्ट्रेस का वीडियो देख, एक यूजर ने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखा, “यह क्या! आप तो बहुत ही शानदार और अलग-अलग तरह के एक्ट्रेस हैं! मुझे याद है कि आपने फिल्मफेयर अवॉर्ड्स भी होस्ट किए थे।”
दूसरे ने लिखा, “मुझे पता है कि आप एक अच्छी एक्ट्रेस हैं। आपको फॉलो कर रहा हूं, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी।”
एक और ने लिखा- “चलो आखिरकार कोई तो कहता है, काम से मशहूर होने दो। बहुत पसंद आया, खासकर जिस तरह से आपने कहा।”
अब चाहें कुछ भी हो संध्या की ये हिम्मत और खुलकर बोलने का अंदाज बताता है कि वे हार मानने वालों में से नहीं हैं। क्या इंडस्ट्री अब टैलेंट को तवज्जो देगी या सोशल मीडिया का ग्लैमर ही हावी रहेगा? फैंस को उम्मीद है कि संध्या जल्द ही किसी दमदार रोल में नजर आएंगी और अपनी एक्टिंग से फिर से सबका दिल जीत लेंगी।
