धुरंधर 2 की तूफानी कमाई के बीच संजय दत्त को आया गुस्सा, पैपराजी पर भड़के एक्टर, देखें वीडियो

हाल ही संजय दत्त अपनी फैमिली के साथ डिनर से लौट रहे थे जब पैपराजी ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान उन्होंने पैपराजी से नाराज होकर 'बंद करो बे' कह दिया। इसके बाद पैपराजी उनकी फोटोज और वीडियो लेने लगे। बता दें, संजय दत्त का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बन गया है और कई लोग उनके इस कदम की तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सेलेब्स की पर्सनल लाइफ का सम्मान होना चाहिए। तो वहीं कुछ लोग संजय के इस व्यवहार को थोड़ा कठोर और रूड भी बता रहे हैं।