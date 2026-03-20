मोनालिसा के पति फरमान को लेकर बड़ा खुलासा, सनोज मिश्रा बोले- धर्म परिवर्तन के लिए…

Sanoj Mishra On Monalisa Marriage: प्रयागराज महाकुंभ के दौरान रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा रातों-रात इंटरनेट पर छा गई थीं। जिसके बाद उनकी जिंदगी ऐसे बदली कि हर कोई हैरान रह गया। उनकी खूबसूरत आंखों के लोग दीवाने हो गए थे। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को लेकर फिल्म अनाउंस कर दी थी, लेकिन उस दिन सब बदल गया, जब मोनालिसा ने अचानक एक मुश्किल एक्टर फरमान खान संग मंदिर में शादी कर ली। उनका परिवार इसे लव जिहाद कह रहा है। अब इसी बीच मोनालिसा की शादी के लगभग 10 दिन बाद सनोज मिश्रा ने फरमान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। उन्होंने जो कहा उससे सियासी और सामाजिक पारा गरमा गया है। सनोज मिश्रा ने इस शादी को सीधे तौर पर 'लव जिहाद' करार देते हुए केरल सरकार पर भी तीखे हमले किए हैं।