Sara Ali Khan की नए शख्स के साथ तस्वीर हुई वायरल, हाथों में हाथ डाले आईं नजर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर करती रहती हैं। सारा इन दिनों फिल्मों से ब्रेक लेकर वेकेशन का मजा ले रही हैं। इस दौरान उनकी एक नए शख्स के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।

सारा अली खान ने इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर किया है। तस्वीर में वह शख्स के हाथों में हाथ डाले नजर आ रही हैं। दोनों को देखकर कहा जाता है कि दोनों का बॉन्ड काफी मजबूत है। सारा की ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है। बता दें कि सारा के साथ मौजूद शख्स उनके दोस्त जेहन हांडा हैं। तस्वीर में सारा वाइट फुल स्लीव्स टॉप में नजर आ रही हैं, तो वहीं उनके दोस्त पिंक हुडी और ऑरेंज ट्रैक पैंट में दिख रहे हैं।

इस फोटो को शेयर करते हुए सारा ने कैप्शन में लिखा, 'सारा गोल-मोल हो सकती हैं लेकिन जेहन एक टेलेटुबी हैं।' उनके इस पोस्ट पर अब तक 10 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। साथ ही फैंस जमकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।

इससे पहले सारा ने अपने भाई इब्राहिम अली खान के साथ एक बेहद ही प्यारी तस्वीर शेयर की थी। दोनों संतरे से भरे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। सारा ने भाई इब्राहिम के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ है और दोनों कैमरे की तरफ पोज़ दे रहे हैं। इस तस्वीर में सारा ने येलो कलर की जैकेट और ब्लैक जींस पहन रखी है। साथ ही सर्दी को देखते हुए टॉपी और बूट्स भी पहने हुए हैं। इस लुक के साथ एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लग रही हैं। उनकी इस तस्वीर को भी फैंस ने काफी पसंद किया।

वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में सारा अली खान की फिल्म 'कुली नं 1' रिलीज हुई है। इसमें उनके साथ एक्टर वरुण धवन लीड रोल में है। फिल्म में दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। इसके अलावा सारा फिल्म 'अतरंगी रे' में दिखाई देंगी। इसमें उनके साथ अक्षय कुमार लीड रोल में होंगे।

