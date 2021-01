सारा अली खान ने विंटर ड्रेस में शेयर की तस्वीरें, फैंस कर रहे हैं जमकर तारीफ

नई दिल्ली: फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वालीं एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर करती रहती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग होने के कारण उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाती हैं। अपनी स्टाइलिंग से लोगों की तारीफें बटोरनें वाली सारा ने अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं।

सारा ने इन तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Sara Ali Khan Instagram) से शेयर किया है। तस्वीरों में वह विंटर सीजन के हिसाब से तैयार हुई हैं। सारा ने ग्रे कलर की हूडी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट कलर की थाई हाई स्टॉकिन्स पहनी हुई हैं। बालकनी में बैठी हुईं सारा पोज़ दे रही हैं और उनके पीछे खूबसूरत शाम का नजारा देखने को मिल रहा है। साथ ही, फैंस को उनका ये स्टाइलिश अंदाज काफी पसंद आ रहा है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सारा ने कैप्शन में लिखा, 'स्वेटर डेज़ और विंटर हेज़। सरसों का साग और गोल्डन रेज।'

My jaw is on the floor you guys🥵🔥 I’m so happy sara 2.0 is flourishing this way🥺❤️🧿#SaraAliKhan pic.twitter.com/Kq0AogUhqw