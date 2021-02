Sara Ali Khan मां अमृता के साथ पहुंचीं अजमेर शरीफ की दरगाह पर, तस्वीरें शेयर कर बोलीं- जुम्मा मुबारक

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने फिल्म 'केदारनाथ' से अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद से ही सारा को दर्शकों का काफी प्यार मिलता है। कुछ ही फिल्मों में नजर आने वालीं सारा की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ऐसे में वह जो भी तस्वीरें शेयर करती हैं, वह तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अब सारा अपनी मां अमृता सिंह (Amrita Singh) के साथ अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचीं। यहां से उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं।

Sunny Leone ने रेड ड्रेस में हॉट तस्वीरें शेयर करते हुए कहा- रात को सो नहीं पाती हूं क्योंकि...

खुद सारा ने दरगाह की अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट (Sara Ali Khan Instagram) से शेयर कीं। तस्वीरों में वह अपनी मां अमृता सिंह के साथ नजर आ रही हैं। इस दौरान दोनों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं। दोनों ने ट्रेडिशनल लुक अपनाया हुआ है और कोविड को ध्यान में रखते हुए मास्क का भी इस्तेमाल किया है। तस्वीरें शेयर करते हुए सारा ने कैप्शन में लिखा, 'जुम्मा मुबारक।' उनकी पोस्ट पर दो घंटे के अंदर ही 7 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। साथ ही, फैंस कमेंट कर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं।

My baby and her mommy🥺❤️#SaraAliKhan #AmritaSingh pic.twitter.com/FEeEaO3Be1