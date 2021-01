Sara Ali Khan ने हवा में झूलते हुए किया वर्कआउट, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं। वह आए दिन अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर करती रहती हैं। इन दिनों सारा मालदीव में अपनी मां अमृता सिंह और भाई इब्राहिम अली खान के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। यहां से उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की है। अब सारा का एक वर्कआउट वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है।

दरअसल, इस वीडियो को सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो में वह एरियल योग (aerial yoga) करती हुईं नजर आ रही हैं। वीडियो में सारा की कड़ी मेहनत देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वह अपनी फिटनेस के लिए काफी सजग रहती हैं।

वीडियो में सारा कपड़े से बने एक झूले के सहारे हवा में योग करती दिख रही हैं। इस दौरान उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट और पिंक कलर के शॉर्ट्स पहने हुए हैं। वीडियो को शेयर करते हुए सारा ने कैप्शन में लिखा, ''वीकेंड में झूलते हुए।'' उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कुछ ही देर में उनके इस वीडियो पर 13 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। साथ ही, फैंस कमेंट कर सारा की फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं।

So much hard work.💪❤️ #SaraAliKhan pic.twitter.com/o5NlXoguys

इससे पहले सारा अली खान ने मालदीव वेकेशन से अपनी बेहद ही हॉट तस्वीरें शेयर की थीं। तस्वीरों में सारा समुद्र किनारे बहुत ही दिलकश अंदाज में पोज़ देती हुईं नजर आईं। एक्ट्रेस ने मल्टी कलर की ड्रेस पहनी हुई है, जो मालदीव के लिए परफेक्ट है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सारा ने कैप्शन में लिखा, 'मिट्टी में पैर और नाक को चूमतीं सूरज की किरणें।' उनकी ये तस्वीरें अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुई थीं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो सारा अली खान की हाल ही में फिल्म 'कुली नं 1' रिलीज हुई थी। इसमें उनके साथ वरुण धवन (Varun Dhawan) लीड रोल में थे और इसे डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था। इसके अलावा सारा जल्द ही फिल्म 'अतरंगी रे' दिखाई देंगी। इस फिल्म में उनके साथ लीड रोल में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) नजर आएंगे।

THE MOMENT I REALISED SHE IS ON A VACATION, I SAW THIS SERVE COMING OMG 🥵😳🔥 #SaraAliKhan pic.twitter.com/wk9XlFjSV6