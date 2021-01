शादी के लिए अलीबाग रवाना हुए Varun Dhawan और Natasha Dalal, सामने आई वेडिंग ड्रेस.. देखिए लेटेस्ट तस्वीरें

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) और नताशा दलाल (Natasha Dalal) 24 जनवरी को अलीबाग में शादी (Varun Dhawan Wedding) करने जा रहे हैं। जिसे लेकर वरुण और नताशा के परिवारवालें वेन्यू के लिए रवाना हो गए हैं। पहले नताशा दलाल का परिवार और फिर वरुण की फैमिली मुंबई के अलीबाग के लिए रवाना हुए। दोनों ही परिवार और उनके खास रिश्तेदार अलीबाग (Alibaug) के द मेंशन हाउस पहुंच चुके हैं। नताशा दलाल अपनी गाड़ी में बैठने के बाहर निकली तभी उनकी फोटोज क्लिक कर ली गई।

नताशा के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था लेकिन फिर वो उनका चेहरा काफी ग्लो कर रहा था। वहीं नताशा का एक आउटफिट भी सामने आया है जिसे वेडिंग ड्रेस माना जा रहा है। वरुण धवन की दुल्हनियां बनने को तैयार नताशा दलाल के दो आउटफिट सामने आए हैं। एक लाइट पिंक कलर और क्रीम कलर का एम्ब्रॉइडरी में आउटफिट दिखाई दे रहा है।

अब इन दोनों में से कौन सा जोड़ा नताशा ने शादी के लिए चुना है ये तो तस्वीरें सामने आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि नताशा का लहंगे ट्रेडिशनल आउटफिट से काफी अलग नजर आ रहे हैं। उनके आउटफिट्स की तस्वीरें सेलिब्रिटी फोटोग्राफर योगेन शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। नताशा एक फैशन डिजाइनर हैं इसलिए उन्होंने अपने शादी के फंक्शन्स के आउटफिट्स खुद ही डिजाइन किए हैं। वहीं वरुण धवन शादी में क्या पहनने वाले हैं ये अभी तक सामने नहीं आया है।

वरुण अलीबाग के लिए रवाना होते हुए स्पॉट किए गए। इस दौरान उन्होंने ब्लैक हुडी और ट्रैक पैंट पहना हुआ था। वरुण की फोटोज को विरल भयानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। बता दें कि वरुण की शादी को कोरोनावायरस के चलते काफी प्राइवेट रखा गया है। इसमें कुछ खास मेहमान ही शामिल होंगे जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर और जान्हवी कपूर जैसे नाम सामने आ रहे हैं।

#varundhawan set for his small शादी ceremony in Alibagh. He was snapped leaving for the wedding #varunkishaadi #bigfatindianwedding pic.twitter.com/cCxXh1HPTC