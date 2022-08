फिल्म 'हड्डी' के पोस्टर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लड़की बना देख नाराज हो गई थी बेटी, एक्टर ने बताई पूरी बात

हाल ही में रिलीज हुए फिल्म 'हड्डी' के मोशन पोस्टर को लेकर एक्टर चर्चा में हैं। पोस्टर में उनका लुक देखकर हर कोई हैरान था। किसी के लिए भी अभिनेता को पहचान पाना मुश्किल था। जहां चारो ओर उनके इस लुक की तारीफ हो रही थी वहीं उनकी बेटी इसे लेकर उनसे नाराज थी। बेटी को एक्टर का लुक एकदम पसंद नहीं आया इस बात का खुलासा खुद एक्टर ने किया।

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि उनकी बेटी को फिल्म में उनका लुक पसंद नहीं आया। एक्टर ने बताया कि जब उनकी बेटी ने उन्हें पहली बार लड़की के अवतार में देखा तो वो काफी दुखी हो गई। हालांकि अब उनकी बेटी को समझ आ गया कि ये केवल फिल्म में एक रोल के लिए था।

