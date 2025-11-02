शाहरुख खान ने चकनाचूर किया फैंस का सपना, पोस्ट कर दी ये बड़ी जानकारी

शाहरुख खान ने रविवार रात को 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसे पढ़ते ही उनके फैंस के सपने चकनाचूर हो गए। जो दूर-दराज से केवल अपने फेवरेट एक्टर को विश करने और उनकी एक झलक पाने के लिए शनिवार रात से ही इंतजार कर रहे थे। बारिश में भीगते हुए लोग बस एक आस से मन्नत के गेट पर खड़े थे कि शाहरुख खान थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उनसे मिलने आएंगे। इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं, लेकिन अब शाहरुख खान ने बड़ी वजह बताते हुए मना कर दिया है। उन्होंने बताया कि वह अधिकारियों की सलाह और भीड़ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाहर नहीं आ सकते।