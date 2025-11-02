शाहरुख खान ने चकनाचूर किया फैंस का सपना, पोस्ट कर दी ये बड़ी जानकारी

शाहरुख खान ने अपने फैंस से मांगी माफी
Shahrukh Khan Birthday: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान आज 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी उनके हजारों चाहने वाले उनकी एक झलक पाने और उन्हें बर्थडे विश करने के लिए उनके घर मन्नत के बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन शाहरुख खान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके साफ कर दिया है कि वह इस बार फैंस का दीदार करने के लिए बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके पीछे की उन्होंने एक वजह भी बताई है।
शाहरुख खान ने रविवार रात को 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसे पढ़ते ही उनके फैंस के सपने चकनाचूर हो गए। जो दूर-दराज से केवल अपने फेवरेट एक्टर को विश करने और उनकी एक झलक पाने के लिए शनिवार रात से ही इंतजार कर रहे थे। बारिश में भीगते हुए लोग बस एक आस से मन्नत के गेट पर खड़े थे कि शाहरुख खान थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उनसे मिलने आएंगे। इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं, लेकिन अब शाहरुख खान ने बड़ी वजह बताते हुए मना कर दिया है। उन्होंने बताया कि वह अधिकारियों की सलाह और भीड़ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाहर नहीं आ सकते।
शाहरुख खान ने लिखा, "अथॉरिटीज ने मुझे सलाह दी है कि मैं बाहर आकर आप सभी प्यारे लोगों का स्वागत नहीं कर पाऊंगा, जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं तहेदिल से आप सभी से माफी मांगता हूं लेकिन मुझे कहा गया है कि भीड़ को नियंत्रित करने को ध्यान में रखते हुए सबकी सुरक्षा के लिए यही ठीक रहेगा।" उन्होंने फैंस को उनकी बात समझने के लिए धन्यवाद दिया और भावुक होते हुए कहा, "मैं आप लोगों को उससे कहीं ज्यादा मिस करूंगा जितना आप मुझे करेंगे।"
हालांकि, शाहरुख खान ने अपने फैंस को निराश नहीं किया और उनसे जल्द ही मिलने का वादा भी किया। उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा, "मैं आप सभी को आगे मिलने और आपके साथ प्यार साझा करने का इंतजार करूंगा। सभी को ढेर सारा प्यार।" बता दें, शाहरुख खान का घर 'मन्नत' में अभी काम चल रहा है, जिसके चलते वह तब तक के लिए पाली हिल के एक अपार्टमेंट में परिवार के साथ शिफ्ट हो गए हैं।
वर्क फ्रंट की बात करें तो, शाहरुख खान ने अपने बर्थडे के मौके पर फैंस को बड़ा तोहफा दिया है। उनकी अगली फिल्म 'किंग' का फर्स्ट लुक वीडियो आज रिलीज कर दिया गया है। इस लुक में शाहरुख खान फिर एक बार जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे। फैंस को अब फिल्म की रिलीज डेट, ट्रेलर और बाकी जानकारियों का बेसब्री से इंतजार रहेगा।
