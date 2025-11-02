Patrika LogoSwitch to English

Shah Rukh Khan Birthday: ‘मन्नत’ में चल रहा है रेनोवेशन का काम, फैंस से कैसे मिलेंगे शाहरुख खान? जानिए नया रास्ता

Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान हर साल अपने जन्मदिन पर अपने फैंस से मन्नत की बालकनी पर आकर मिलते हैं, लेकिन इस बार उनके बंगले में काम चल रहा है, तो सवाल था कि अब ये सब कैसे मुमकिन होगा? अब उन्होंने इसके लिए नया रास्ता बनाया है।

2 min read
मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 02, 2025

Shah Rukh Khan 60th Birthday

शाहरुख खान मना रहे आज अपना 60वां जन्मदिन

Shah Rukh Khan Birthday Today: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में उनका जन्मदिन उनके फैंस के लिए कैलेंडर की सिर्फ एक और तारीख नहीं है। यह एक ऐसा इवेंट बन गया है जो हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों से लोगों को मुंबई लाता है और उनके घर मन्नत के सामने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते है। किंग खान भी कभी अपने फैंस को निराश नहीं करते वह हमेशा अपने बंगले की बालकनी पर आकर सभी से हाथ हिलाकर धन्यवाद देते हैं, इस बार भी एक बड़ी संख्या में लोग शनिवार रात ही उनके घर के बाहर खड़े हो गए है, लेकिन घर में रेनोवेशन के कारण ये सब कैसे मुमकिन होगा, आइये शाहरुख खान ने क्या प्लान बनाया है। जानते हैं...

शाहरुख खान के जन्मदिन पर बड़ा सस्पेंस (Shah Rukh Khan 60th Birthday)

वहीं, शाहरुख खान के घर मन्नत में जब से काम चल रहा है वह रेंट पर अपने परिवार के साथ एक जगह पर रह रहे हैं। ऐसे में अब बर्थडे को लेकर लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया टुडे के अनुसार, 2 नवंबर यानी शाहरुख खान के बर्थडे 'एक फैन मीट' बांद्रा में बालगंधर्व रंगमंदिर में होने वाला है। यह आज शाम 4 बजे हो सकता है। इस फैन मीट में के पास कुछ खास फैन क्लब के जरिए बांटे गए स्पेशल पास हैं। कोई जनरल एंट्री नहीं। कोई मीडिया प्रेजेंस नहीं। बिना पास के कोई भी इस फैन मीट में शामिल नहीं हो सकता है। सूत्रों के अनुसार यह टिकट रेड चिलीज के ऑफिस में बांटे गए हैं।

मन्नत में रेनोवेशन के बाद भी फैंस से मिल सकते हैं किंग खान (Shah Rukh Khan Fans)

वहीं, खबर ये भी है कि मन्नत में पीछे वाले हिस्से में रेनोवेशन होने के बावजूद भी उनके जन्मदिन की तैयारियां हो रही हैं। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार मन्नत में काम करने वाले लोग गेट के पास वाली बालकनी को साफ कर रहे हैं। इस बात से लगता है कि शाहरुख फैन मीट के बाद मन्नत आकर भी फैंस से मिल सकते हैं। जहां से वह हर साल अपने फैंस से मिलते हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। अब सोशल मीडिया पर उनके ऐसे जन्मदिन पर मिलने के पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं।

AskSrk सेशन में शाहरुख ने की थी फैंस से बात (Shah Rukh Khan Happy Birthday)

शाहरुख खान पिछले कुछ दिनों से ज्यादा सुर्खियों में थे। उन्होंने 1 से 2 दिन पहले अपने एक्स (ट्विटर) पर AskSrk सेशन रखा था। इसके जरिए फैंस के सवालों के जवाब दिए थे। इस दौरान एक फैन ने उसने पूछा कि क्या वह मन्नत आएंगे? इस पर शाहरुख ने हिंट दिया कि वह आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने फैंस को हार्ड कैप पहनने की सलाह दी थी। इसके बाद से ही लोगों का मानना है कि वह मन्नत आ सकते हैं। 

SRK Turns 60

Updated on:

02 Nov 2025 09:49 am

Published on:

02 Nov 2025 09:43 am

