Shah Rukh Khan Birthday: ‘मन्नत’ में चल रहा है रेनोवेशन का काम, फैंस से कैसे मिलेंगे शाहरुख खान? जानिए नया रास्ता

शाहरुख खान मना रहे आज अपना 60वां जन्मदिन
Shah Rukh Khan Birthday Today: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में उनका जन्मदिन उनके फैंस के लिए कैलेंडर की सिर्फ एक और तारीख नहीं है। यह एक ऐसा इवेंट बन गया है जो हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों से लोगों को मुंबई लाता है और उनके घर मन्नत के सामने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते है। किंग खान भी कभी अपने फैंस को निराश नहीं करते वह हमेशा अपने बंगले की बालकनी पर आकर सभी से हाथ हिलाकर धन्यवाद देते हैं, इस बार भी एक बड़ी संख्या में लोग शनिवार रात ही उनके घर के बाहर खड़े हो गए है, लेकिन घर में रेनोवेशन के कारण ये सब कैसे मुमकिन होगा, आइये शाहरुख खान ने क्या प्लान बनाया है। जानते हैं...
वहीं, शाहरुख खान के घर मन्नत में जब से काम चल रहा है वह रेंट पर अपने परिवार के साथ एक जगह पर रह रहे हैं। ऐसे में अब बर्थडे को लेकर लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया टुडे के अनुसार, 2 नवंबर यानी शाहरुख खान के बर्थडे 'एक फैन मीट' बांद्रा में बालगंधर्व रंगमंदिर में होने वाला है। यह आज शाम 4 बजे हो सकता है। इस फैन मीट में के पास कुछ खास फैन क्लब के जरिए बांटे गए स्पेशल पास हैं। कोई जनरल एंट्री नहीं। कोई मीडिया प्रेजेंस नहीं। बिना पास के कोई भी इस फैन मीट में शामिल नहीं हो सकता है। सूत्रों के अनुसार यह टिकट रेड चिलीज के ऑफिस में बांटे गए हैं।
वहीं, खबर ये भी है कि मन्नत में पीछे वाले हिस्से में रेनोवेशन होने के बावजूद भी उनके जन्मदिन की तैयारियां हो रही हैं। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार मन्नत में काम करने वाले लोग गेट के पास वाली बालकनी को साफ कर रहे हैं। इस बात से लगता है कि शाहरुख फैन मीट के बाद मन्नत आकर भी फैंस से मिल सकते हैं। जहां से वह हर साल अपने फैंस से मिलते हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। अब सोशल मीडिया पर उनके ऐसे जन्मदिन पर मिलने के पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं।
शाहरुख खान पिछले कुछ दिनों से ज्यादा सुर्खियों में थे। उन्होंने 1 से 2 दिन पहले अपने एक्स (ट्विटर) पर AskSrk सेशन रखा था। इसके जरिए फैंस के सवालों के जवाब दिए थे। इस दौरान एक फैन ने उसने पूछा कि क्या वह मन्नत आएंगे? इस पर शाहरुख ने हिंट दिया कि वह आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने फैंस को हार्ड कैप पहनने की सलाह दी थी। इसके बाद से ही लोगों का मानना है कि वह मन्नत आ सकते हैं।
