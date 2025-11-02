Shah Rukh Khan Birthday: ‘मन्नत’ में चल रहा है रेनोवेशन का काम, फैंस से कैसे मिलेंगे शाहरुख खान? जानिए नया रास्ता

Shah Rukh Khan Birthday Today: बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में उनका जन्मदिन उनके फैंस के लिए कैलेंडर की सिर्फ एक और तारीख नहीं है। यह एक ऐसा इवेंट बन गया है जो हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों से लोगों को मुंबई लाता है और उनके घर मन्नत के सामने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते है। किंग खान भी कभी अपने फैंस को निराश नहीं करते वह हमेशा अपने बंगले की बालकनी पर आकर सभी से हाथ हिलाकर धन्यवाद देते हैं, इस बार भी एक बड़ी संख्या में लोग शनिवार रात ही उनके घर के बाहर खड़े हो गए है, लेकिन घर में रेनोवेशन के कारण ये सब कैसे मुमकिन होगा, आइये शाहरुख खान ने क्या प्लान बनाया है। जानते हैं...