बॉलीवुड

SRK Turns 60: ‘किंग खान’ की शख्सियत के वो 5 राज, जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया

SRK Birthday: ‘किंग खान’ 60 साल के हो गए हैं, 2 नवंबर (रविवार) को उनका जन्मदिन है। इस खास मौके पर उनकी जिंदगी से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो बहुत कम लोगों को पता है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 01, 2025

SRK Turns 60

SRK के 5 अनकहे पहलू (इमेज सोर्स: IMD &amp; एक्स)

Shah Rukh Khan Kissa: शाहरुख खान की जिंदगी सिर्फ शोहरत और स्टारडम की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हैं कुछ ऐसे अनकहे राज, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। वो बातें, जो बताती हैं कि शाहरुख (SRK) क्यों सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन हैं। एक ऐसे इंसान, जो सपनों को हकीकत में बदलने की परिभाषा खुद लिखते हैं।

दिल्ली की गलियों से लेकर दुनियाभर के रेड कार्पेट तक, बॉलीवुड के ‘बादशाह’ शाहरुख खान की जर्नी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। आज जब किंग खान 60 साल के हो गए हैं, तब भी उनकी चमक, जुनून और करिश्मा पहले जैसा ही बरकरार है। चलिए जानते हैं, SRK के 5 अनकहे के बारे में…

रोमांटिक हीरो नहीं विलेन से मिली थी प्रसिद्धि

शाहरुख खान को आज भले ही रोमांस के बादशाह के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनके करियर की शुरुआत कुछ अलग रही थी। 90 के दशक की शुरुआत में, यानि 1993-94 के बीच, उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो हीरो नहीं, बल्कि एंटी-हीरो के थे। फिल्म ‘बाजीगर’ में उन्होंने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया जो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस रोल के लिए उन्हें पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला। वहीं, ‘डर’ में उन्होंने एक जुनूनी प्रेमी का रोल किया, जो अपनी दीवानगी में हदें पार कर देता है। यहीं से मशहूर हुआ वो डायलॉग, “आई लव यू, क-क-किरण!” इन फिल्मों ने शाहरुख को सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक नया ट्रेंड सेट करने वाला कलाकार बना दिया।

शाहरुख के ‘किस’ का हुआ था खुलासा

शाहरुख खान को भले ही ‘रोमांस किंग’ कहा जाता हो, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में पहली बार ऑनस्क्रीन किस किया था। फिल्म ‘जब तक है जान’ में उन्होंने अपनी को-एक्टर कैटरीना कैफ की ‘किस’ किया था। उनके फैंस के लिए काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि इससे पहले शाहरुख कभी भी स्क्रीन पर ऐसा सीन करने के लिए राजी नहीं हुए थे।

दरअसल, खुद यश चोपड़ा ने शाहरुख को इसके लिए मनाया था। उन्होंने कहा कि यह सीन फिल्म की स्क्रिप्ट की मांग है और कहानी को पूरी तरह से महसूस कराने के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, इस फिल्म में शाहरुख ने घुड़सवारी जैसे स्टंट भी किए, जो उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था।

मां के निधन के बाद टूट गए थे एक्टर

हाल ही में विवेक वासवानी ने खुलासा करते हुए (एएनआई से बातचीत में) बताया कि शाहरुख खान का शुरू में फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं था। वो टीवी की दुनिया में काफी खुश थे और वहीं काम जारी रखना चाहते थे। लेकिन अपनी मां के निधन के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई।

विवेक ने बताया, “मां के जाने के बाद शाहरुख अंदर से टूट गए थे, लेकिन उन्होंने कभी ये बात जाहिर नहीं की। उनकी मां ही उनकी दुनिया थीं। मां के अंतिम संस्कार के बाद शाहरुख ने कहा था कि अब मैं फिल्में करना चाहता हूं… ये मेरी मां का सपना था।”

स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं शाहरुख

शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में हुआ था। वो दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में बड़े हुए, जहां उनका बचपन आम बच्चों की तरह मस्ती और सपनों से भरा था। लेकिन उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाकई खास रही है।

शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पेशावर (वर्तमान पाकिस्तान) में उनका काफी समय गुजरा। वे प्रसिद्ध नेता ‘सीमांत गांधी’ अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायी थे। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के मेजर जनरल शाह नवाज़ खान के चचेरे भाई भी थे। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। यानि, किंग खान का रिश्ता सिर्फ सिनेमा से नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

बिना मेहनत कुछ भी मुमकिन नहीं

एक इवेंट के दौरान किंग खान ने कहा था कि जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए पूरी ताकत झोंक दें। चाहे वो करियर हो, कामयाबी हो या कोई निजी ख्वाहिश… अगर दिल से मेहनत करेंगे, तो मंजिल जरूर मिलेगी। बिना मेहनत कुछ भी मुमकिन नहीं।

