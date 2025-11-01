SRK Turns 60: ‘किंग खान’ की शख्सियत के वो 5 राज, जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया

शाहरुख खान को आज भले ही रोमांस के बादशाह के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनके करियर की शुरुआत कुछ अलग रही थी। 90 के दशक की शुरुआत में, यानि 1993-94 के बीच, उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो हीरो नहीं, बल्कि एंटी-हीरो के थे। फिल्म ‘बाजीगर’ में उन्होंने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया जो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस रोल के लिए उन्हें पहला फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला। वहीं, ‘डर’ में उन्होंने एक जुनूनी प्रेमी का रोल किया, जो अपनी दीवानगी में हदें पार कर देता है। यहीं से मशहूर हुआ वो डायलॉग, “आई लव यू, क-क-किरण!” इन फिल्मों ने शाहरुख को सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक नया ट्रेंड सेट करने वाला कलाकार बना दिया।