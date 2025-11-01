Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

‘Ugly’ बोलने के बाद भी हेमा मालिनी ने शाहरुख खान को अपनी फिल्म में किया था साइन, जानें वजह

Shah Rukh Khan Birthday: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरूख खान को जब हेमा मालिनी ने शुरूआती दौर में बदसुरत कहा और फिल्म में उन्हें साइन करने बजाए आमिर और सलमान को कास्ट किया तब…

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 01, 2025

शाहरुख खान को हेमा मालिनी ने कहा था 'Ugly' और किया था आमिर खान को साइन

फिल्म 'दिल आशना है' की शूटिंग के दौरान ( सोर्स: ViralInterview X)

Shah Rukh Khan Birthday: फिल्मी दुनिया के किंग खान का मुंबई की सड़कों से लेकर 'मन्नत' के मालिक बनने तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बता दें कि एक इंटरव्यू में प्रोड्यूसर विवेक वासवानी ने शाहरुख के शुरुआती दौर की एक बेहद मजेदार कहानी शेयर की है जिसमें कैसे हेमा मालिनी ने उन्हें अपनी फिल्म 'दिल आशना है' के लिए साइन किया था।

शाहरुख के 60वें बर्थ डे के जश्न के मौके पर विवेक वासवानी ने रेडियो नशा से बात करते हुए एक्टर के करियर से जुड़े कई किस्से सुनाए। उन्होंने उस समय को याद किया जब शाहरुख उनके साथ रह रहे थे और अपना पहला बड़ा ब्रेक पाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद विवेक को हेमा मालिनी का अचानक कॉल आया, जिसके लिए ना तो शाहरुख और ना ही विवेक तैयार थे।

शाहरुख खान को हेमा मालिनी ने कहा था 'Ugly'

दरअसल, विवेक ने बताया कि, 'वो दिन था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इंडस्ट्री में हूं। हेमा मालिनी ने मेरे घर फोन किया, और मेरे पिताजी ने फोन उठाया। उन्होंने अपना इंट्रो दिया और उनसे पूछा, 'क्या विवेक वासवानी वहां पर हैं' मेरे पिताजी ने उनसे सवाल किया, 'कौन-सी हेमा मालिनी' तब उन्होंने कहा, 'हेमा मालिनी, सुपरस्टार।' पिताजी आए और मुझे जगाया, और उन्होंने सचमुच मुझे कॉलर से पकड़कर उठाया और कहा कि हेमा मालिनी फोन पर हैं।'

इसके बाद विवेक ने आगे कहा कि हेमा मालिनी ने शाहरुख के बारे में सवाल किया और एक प्रोजेक्ट के बारे में उनसे बात करना चाहती थीं। दरअसल, विवेक याद करते हुए कहते हैं, 'वो लड़का शाहरुख खान, क्या वो अभी भी तुम्हारे घर सो रहा है?' मैंने 'हां' कहा, और उन्होंने मुझसे उसे जगाने के लिए कहा। फिर मैंने शाहरुख को कॉलर से पकड़ा, और वो जाकर उनसे बात करने लगा। उन्होंने उससे शाम 5 बजे घर आने के लिए कहा और फोन रख दिया।'

हम 2 छोटे चूहों की तरह घर आए

जब विवेक और शाहरुख, हेमा मालिनी के घर गए, तब प्रोड्यूसर ने माना कि वो बहुत नर्वस थे, लेकिन उन्होंने शाहरुख को उनसे मिलवाने की पूरी कोशिश की। विवेक ने इस पर बताया, 'हम 2 छोटे चूहों की तरह उनके घर गए, और हमारे सामने कोई अखबार पढ़ रहा था।

हमने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन जब उन्होंने अखबार नीचे रखा, तो हमें एहसास हुआ कि वो धर्मेंद्र थे। हेमा जी आईं और शाहरुख से कहा, 'लेकिन तुम बहुत बदसूरत हो।' मैंने उनसे पूछा, 'आप उन्हें क्यों चाहती हैं?' हेमा ने 'आमिर खान और सलमान खान ने मना कर दिया है।' मैंने उनसे कहा कि राकेश रोशन और रमेश सिप्पी ने उन्हें साइन कर लिया है, और ये झूठ था क्योंकि जब मुझे लोगों को करियर देना होता है, तो मैं राजा की तरह झूठ बोल सकता हूं।'

कास्ट में शाहरुख खान

बता दें कि विवेक ने आगे बताया कि, ' हेमा ने कहा मैं तुम्हें 50 हजार दूंगी, और मैं हेमा मालिनी हूं, इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं, ठीक है।' उनके पास पहले से ही जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, अमृता सिंह, डिंपल कपाड़िया और कबीर बेदी थे। इसके बाद भी 'राजू बन गया जेंटलमैन' हमेशा उनकी लॉन्च फिल्म थी, पहली फिल्म 'दिल आशना है' थी, और पहली शूटिंग राकेश रोशन की 'किंग अंकल' की नैरोबी में हुई थी।' दरअसल, हेमा मालिनी द्वारा निर्देशित, 'दिल आशना है' की कास्ट में शाहरुख खान, जितेंद्र, डिंपल कपाड़िया, अमृता सिंह, मिथुन चक्रवर्ती और दिव्या भारती शामिल थे। ये फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी।

पिछले दिनों का एक दौर था, जब शाहरुख खान को कोई नहीं जानता था और आज के समय में 70वां Hyundai Filmfare Awards 2025 with Gujarat Tourism अहमदाबाद में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम दर्ज किए और उन्हें फिल्मी दुनिया में किंग खान के नाम से जाना जाता है।

