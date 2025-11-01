‘Ugly’ बोलने के बाद भी हेमा मालिनी ने शाहरुख खान को अपनी फिल्म में किया था साइन, जानें वजह

बता दें कि विवेक ने आगे बताया कि, ' हेमा ने कहा मैं तुम्हें 50 हजार दूंगी, और मैं हेमा मालिनी हूं, इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं, ठीक है।' उनके पास पहले से ही जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, अमृता सिंह, डिंपल कपाड़िया और कबीर बेदी थे। इसके बाद भी 'राजू बन गया जेंटलमैन' हमेशा उनकी लॉन्च फिल्म थी, पहली फिल्म 'दिल आशना है' थी, और पहली शूटिंग राकेश रोशन की 'किंग अंकल' की नैरोबी में हुई थी।' दरअसल, हेमा मालिनी द्वारा निर्देशित, 'दिल आशना है' की कास्ट में शाहरुख खान, जितेंद्र, डिंपल कपाड़िया, अमृता सिंह, मिथुन चक्रवर्ती और दिव्या भारती शामिल थे। ये फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी।